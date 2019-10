Wójt i sanepid zawiadomili policję ws. grobu Piotra Woźniaka-Staraka. „Sytuacja jest delikatna”

Wójt Marek Jasudowicz zdecydował się złożyć do komendanta policji w Giżycku zawiadomienie dotyczące możliwości popełnienia wykroczenia polegającego na pochówku Piotra Woźniaka-Staraka poza obrębem cmentarza. – W związku z tym, że pochówek nie został dokonany na cmentarzu, to ja miałem obowiązek zgłoszenia tego organom – poinformował w rozmowie z Wirtualną Polską. – Sytuacja jest delikatna. Moim zdaniem nie powinna być aż tak upubliczniana, bo to sprawy osobiste i mogą być bolesne dla najbliższych – dodał. Piotr Woźniak Starak został pochowany na terenie prywatnej posiadłości w Fuledzie.

Dziennikarze Wirtualnej Polski skontaktowali się także z prokuratorem rejonowym w Giżycku Grzegorzem Ryńskim. – Na razie prokuratura się tą sprawą nie zajmuje, bo nikt jej nie złożył zawiadomienia o przestępstwie. Z informacji, które pojawiły się w mediach, wynika, że zawiadomienie zostało skierowane do policji w związku z podejrzeniem zaistnienia wykroczenia. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych przewiduje odpowiedzialność, w której właściwym organem do prowadzenia postępowań jest policja – wyjaśnił Ryński.

Wypadek na jeziorze Kisajno

Do wypadku doszło w nocy z 17 na 18 sierpnia. Na mazurskim jeziorze Kisajno dostrzeżono dryfującą motorówkę, a na brzegu znaleziono kobietę, która uczestniczyła w wypadku, ale zdołała się uratować. Rozpoczęły się poszukiwania 39-letniego mężczyzny który jej towarzyszył. Prokuratura wkrótce potwierdziła medialne doniesienia, że chodzi o producenta filmowego Piotra Woźniaka-Staraka. W akcji poszukiwawczej uczestniczyli policyjni wodniacy, straż pożarna ratownicy MOPR i WOPR z Gdyni, którzy byli wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, w tym sonary, drony i robota do prac pod wodą. Włączyły się także Wojska Obrony Terytorialnej.

W środę 21 sierpnia rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Krzysztof Stodolny poinformował, że Prokuratura Rejonowa w Giżycku wszczęła śledztwo w sprawie spowodowania wypadku w ruchu wodnym ze skutkiem prawdopodobnie śmiertelnym. Dzień później wicemister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński przekazał informację o odnalezieniu zwłok Piotra Woźniaka-Staraka. Wkrótce potwierdziła ją prokuratura.

