Przyszłość Schetyny niepewna? „Zobaczymy, czy będę startował na szefa PO”

Po wyborach parlamentarnych, w których Koalicja Obywatelska zdobyła 27,4 proc. głosów, co przełożyło się na 134 mandaty, pojawiły się głosy, że Grzegorz Schetyna powinien odejść ze stanowiska przewodniczącego PO. W rozmowie z Polsat News polityk podkreślił, że w styczniu kończy się jego kadencja. – Powyborczy czas jest taki, że trzeba znaleźć te relacje, mieć dystans do wyników, analizować to wszystko, porównywać do poprzednich wyborów. Jeżeli partia jest demokratyczna, a taka jest PO, przewodniczący i zarząd ma władzę, ale jest wybierany raz na cztery lata. Jest inaczej niż w PiS. Musimy rozmawiać i te problemy nakreślać – wyjaśnił przewodniczący PO. Zdaniem polityka głosy o „antyschetynowej atmosferze w PO to tylko doniesienia medialne”.

– Na Zarządzie Krajowym odbyła się dobra, otwarta rozmowa. Dobrze ponad 2 godziny zastanawialiśmy się i przygotowywaliśmy koncepcję jak znaleźć kandydata na prezydenta, jak skonsumować zwycięskie wybory opozycji do Senatu, jak wybrać władze klubu i jak przeprowadzić wybory na przewodniczącego partii – tłumaczył Grzegorz Schetyna.

Schetyna ponownie szefem PO?

Przewodniczący PO pytany o to, czy zamierza ubiegać się o stanowisko szefa PO zapowiedział, że rozważa taką możliwość. – Zobaczymy, czy będę startował. Powiedziałem, że najpierw musimy wybrać władze klubu i Prezydium Senatu. Chodzi o całe władze klubu, koalicyjny układ, kolegium, prezydium – stwierdził.

Co z kandydatem KO na prezydenta?

– Chcę przeprowadzić prawybory wewnątrz nie tylko Platformy Obywatelskiej, ale także Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk musi podjąć decyzję, czy w ogóle jest zainteresowany startem. Jeżeli on podejmie decyzję o starcie na prezydenta, to nie będzie w PO, w KO kandydata, który stanie przeciwko niemu. Wtedy nie będzie prawyborów – tłumaczył lider PO. Decyzja w sprawie organizacji prawyborów ma zapaść pod koniec przyszłego tygodnia – 8 lub 9 listopada.