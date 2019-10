Magdalena Ogórek szefową radiowej „Trójki”? Na tę informację nabrali się internauci

„Dyrektor #PR3 Wiktor Świetlik zrezygnował ze stanowiska. Nowym szefem radiowej »Trójki« zostanie dr Magdalena Ogórek” – komunikat takiej treści pojawił się na twitterowym koncie PAPInformacje. Krótkie depesze wychodzące od dziennikarzy Polskiej Agencji Prasowej są udostępniane z kolei na koncie PAPinformacje, co wydaje się jedynie kosmetyczną różnicą. Ta w rzeczywistości jest o wiele bardziej znacząca.

Najnowszy wpis, który udostępnił m.in. dziennikarz Konrad Piasecki pochodził z pierwszego ze wspomnianych profili i był nieprawdziwą informacją, której nie sposób znaleźć w rzetelnych źródłach. Tym samym internauci powielający treść nie dość, że sami mogli nabrać się na wzmiankę o stanowisku dla Magdaleny Ogórek, to jeszcze przyczynili się do rozpowszechnienia nieprawidłowych doniesień. Czytelników śledzących wspomniany „fejkowy” profil zachęcamy do tego, by weryfikować zamieszczane tam treści.

„Teraz ja mówię, człowieku!”

Chociaż Magdalena Ogórek ma za sobą epizod polityczny, to w ostatnim czasie jest kojarzona głównie za sprawą pracy dla Telewizji Polskiej. Niedawno znowu stało się o niej głośno dzięki programowi „Studio Polska”. Kandydujący z list Koalicji Obywatelskiej Rafał Lipski w ostatnim przed wyborami odcinku programu postanowił powiedzieć, co myśli o pracownikach Telewizji Publicznej pod rządami PiS. Zarzucił zarówno partii, jak i TVP szczucie na środowisko LGBT. Później wielokrotnie te same oskarżenia powtórzył jeszcze pod adresem prowadzących program, którego był gościem. Co oczywiste, Jacek Łęski i Magdalena Ogórek nie zgodzili się ze słowami polityka i zażądali przeprosin.

Ostatecznie, po długim przekrzykiwaniu się, prowadzący postanowili poprosić Rafała Lipskiego o opuszczenie studia. W geście solidarności razem z nim program opuścił też lewicowy działacz Piotr Ikonowicz oraz inni przedstawiciele Ruchu Sprawiedliwości Społecznej. W opublikowanym później komentarzu na swojej stronie na Facebooku Lipski powtórzył, że od miesięcy Jacek Łęski oraz inni pracownicy TVP „szczują na osoby LGBT”. Po programie głośno było szczególnie o wypowiedzi Ogórek, która krzyczała do gościa: „teraz ja mówię, człowieku!”.