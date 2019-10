Apel Kingi Rusin przed Wszystkich Świętych. „Nie kupujmy sztucznych kwiatów”

Z okazji dnia Wszystkich Świętych miliony Polaków udadzą się na groby swoich bliskich. Wielu odwiedzających cmentarze przyniesie ze sobą plastikowe znicze lub sztuczne kwiaty, które są bardziej trwałe niż te prawdziwe. Wykonane ze sztucznych tworzyw światełka czy wiązanki będą się rozkładać przez wiele lat. Na ten problem zwróciła uwagę Kinga Rusin. Dziennikarka TVN zaapelowała, aby nie kupować sztucznych kwiatów.

„Kochani! Nie kupujmy plastikowych kwiatów na groby! To jest nie tylko fatalne dla środowiska, ale też nieestetyczne i nieekonomiczne. Stara plastikowa wiązanka pokryta brudem i kurzem wcale nie »zdobi« miejsca pochówku naszych bliskich przez okrągły rok! Wyrzucona na śmietnik, bo nie nadaje się do recyklingu, będzie rozkładała się kilkaset lat zatruwając powietrze i wody gruntowe albo zostanie spalona emitując do atmosfery trujące substancje” – napisała gwiazda TVN na swoim profilu na Instagramie.

Prowadząca „Dzień dobry TVN” podkreśliła, że „te sztuczne kwiaty przyjeżdżają do nas najczęściej z Chin, gdzie produkowane są w toksycznych warunkach, byle szybko, byle tanio bez żadnych norm”. „To kompletnie niepotrzebna rzecz. W Polsce hodujemy przepiękne chryzantemy, wrzosy, anturium, róże. Mieliśmy słoneczny i ciepły październik, a więc ceny naturalnych kwiatów będą przystępne. Będą wyglądać przepięknie, a kiedy zwiędną ulegną biodegradacji, niczego nie zatruwając. Wspominając naszych najbliższych, którzy odeszli nie zapominajmy o tych, którzy mają jeszcze przyjść na ten świat” – zaapelowała Kinga Rusin.

