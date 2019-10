Małopolska. Brutalna bójka w podstawówce. „Dzieci naśladowały MMA”

Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach prowadzi czynności w sprawie zdarzenia z udziałem dzieci, do którego doszło w Szkole Podstawowej w Porębie na początku października. W przerwie między lekcjami grupa uczniów zamknęła się w jednej z klas. W pewnej chwili chłopiec zaczął okładać pięściami inną uczennicę. Wokół nich było mnóstwo innych uczniów, którzy rejestrowali bójkę za pomocą telefonów komórkowych. Nagranie udostępnili w mediach społecznościowych.

Sprawą zajęła się myślenicka policja. „To była ustawka, a dzieci naśladowały walki w MMA” – napisał przedstawiciel Małopolskiej Policji w mediach społecznościowych. – Jak udało nam się ustalić, dziewczynka zgodziła się na udział w bójce – powiedział Dawid Wietrzyk, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach.

Uwaga, brutalne nagranie!

Materiały z bójki zostały skierowane z wnioskiem o rozpoznanie do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Myślenicach – uczestnicy bójki mieli bowiem mniej niż 13 lat. Przedstawiciele policji dodali, że trafiły do nich informacje o groźbach kierowanych do uczestników zdarzenia, a także innych osób, błędnie wytypowanych jako uczestnicy zajścia. „Rozumiejąc zbulwersowanie charakterem czynu, podkreślamy, że kierowanie gróźb karalnych stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2. Organem uprawnionym do wyciągania konsekwencji w stosunku do sprawcy zdarzenia jest sąd” – podkreślili funkcjonariusze w komunikacie.