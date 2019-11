Joanna Racewicz wspomina zmarłego męża. Wzruszające słowa dziennikarki

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej zginęło 96 osób. Wśród nich był Paweł Janceczek – porucznik Biura Ochrony Rządu, a prywatnie mąż Joanny Racewicz. Na swoim profilu na Instagramie dziennikarka zamieściła wspomnienie zmarłego męża. „Twoja dłoń na piersi. Jak dane słowo. I nasze, obie, odbite w kamieniu. Jak obietnica. Moje: jestem. Wspólne: będziemy. Nie przy czarnym granicie. W każdym razie nie teraz, w gwarze i tumulcie. Raczej: przy sobie. Bo najpiękniejszym pomnikiem Tych, Co Odeszli są Ci, Co Zostali. Dzieci. One szczególnie. Wspomnienia zamknięte w rysach twarzy, te same spojrzenia i podobniejące z każdym dniem gesty.”.. – napisała Joanna Racewicz.

Dziennikarka zwróciła również uwagę na kupowanie zniczy i sztucznych kwiatów na masową skalę, czemu w wielu przypadkach nie towarzyszy żadna refleksja. „Kwiaty na cmentarzach? Miliony zniczy? Plastik stearyna...Komu są potrzebne? Nam? Czy Im? Chodzi o symbol, pamięć, czy tradycję, co każe pokazywać, jak hojnie tęsknimy? Nie, nie mam prawa nikogo pouczać. Celebrowanie Straty, Śmierci i Strachu to także obszar wolności. Pamiętanie jest stałą, a nie chwilową, napędzaną dyniami na straganach. Ale to moje zdanie i nikomu nie śmiem go narzucać” – podkreśliła.

Dziennikarka dodała, że właśnie z tego powodu myśli teraz o osieroconych dzieciach, kobietach i mężczyznach. „O wszystkich, którzy tęsknią. Bo jeśli pamięć może przetrwać to tylko w nas. Zapalam jedną świecę i kładę jeden kwiat. Jak znak. Wystarczy. Na świecie i tak jest zbyt ciężko od nadmiaru. Dziękuję za przeszłość. I otwieram kolejne drzwi” – podsumowała.

