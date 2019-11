Zaginęła 23-letnia Agata. Policja prosi o pomoc

Chociaż policja ustaliła, że Agata Chmiel zaginęła 30 września, to komunikat o jej zniknięciu opublikowano dopiero na początku listopada. 23-latka z Woli Burzeckiej na Lubelszczyźnie wyszła z mieszkania i aż do dzisiaj nie wróciła do domu. Nie nawiązała także kontaktu z rodziną.

Rysopis Agaty Chmiel

W chwili zaginięcia kobieta ubrana była w kurtkę jesienną w kolorze niebieskim, czarne materiałowe spodnie oraz brązowe pantofle na obcasie. Miała przy sobie także torebkę z czarnym paskiem. Agata Chmiel ma około 165 centymetrów wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Ma długie do ramion, proste włosy w kolorze blond oraz niebieskie oczy.

Osoby, które posiadają wiedzę na temat miejsca pobytu poszukiwanej bądź miały w ostatnim czasie kontakt z zaginioną, proszone są o kontakt z KPP w Łukowie pod nr tel. (25) 797-62-10 lub 112, ewentualnie z najbliższą jednostką policji.

