Chojna-Duch o propozycji kandydowania do TK: Zadzwonił do mnie Terlecki

Ryszard Terlecki poinformował Polską Agencję Prasową, że kandydatami PiS na sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostali Stanisław Piotrowicz, Krystyna Pawłowicz i Elżbieta Chojna-Duch. W rozmowie z Money.pl Elżbieta Chojna-Duch odpowiedziała na krytyczne głosy, które pojawiły się po tym, jak ogłoszono, że będzie jedną z kandydatek. Część komentatorów sugerowała, że ta nominacja to nagroda dla byłej minister rządu PO-PSL za krytykę m.in. Jacka Rostowskiego przed komisją śledczą ds. VAT.

– Nagroda? Niby za co? To nie jest pytanie do mnie. Proszę je kierować do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Jestem przekonana, że zadecydowały tylko kompetencje i doświadczenie, a nie inne względy. Tradycją Trybunału Konstytucyjnego jest to, że w składzie znajduje się przynajmniej jedna osoba z doświadczeniem w sprawach finansów publicznych – powiedziała dodając, że ma na myśli m.in. Teresę Dębowską-Romanowską czy prof. Marka Zubika. – Byłam krytyczna, ale jaka miałam być? Miałam chwalić błędne decyzje? Miałam o nich nie mówić? Miałam kłamać? Tak zapamiętałam swoją obecność w Ministerstwie Finansów. I dokładnie ją opisałam – dodała.

Elżbieta Chojna-Duch stanowczo zaprzeczyła, jakoby miała się dać "kupić" PiS-owi. – Zadzwonił do mnie Ryszard Terlecki i przedstawił propozycję. Jak zareagowałam na propozycję? Oczywiście ucieszyłam się, od razu wyraziłam zgodę. Jestem pewna, że rolę sędziego Trybunału Konstytucyjnego będę pełnić w pełni niezależnie, z całkowitym poszanowaniem prawa i z dbałością o dobro Polski i Polaków – zaznaczyła.