„Kadafi” i spółka przygotowywali porwanie dla okupu. CBŚP udaremniło ich plany

Funkcjonariusze CBŚP ustalili, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej przygotowują się do uprowadzenia mieszkańca Małopolski w celu wymuszenia okupu. Przygotowania były zaawansowane – niedoszli porywacze wynajęli dom, zdobyli broń palną, maski, paralizatory i sprzęt elektroniczny. Prowadzili też obserwacje przyszłej ofiary, by poznać jej cykl dnia.

Z zebranych informacji wynikało, że wśród podejrzanych o przygotowywanie do uprowadzenie miał być Tomasz B. ps. „Kadafi", poszukiwany listem gończym do odbycia kary 15 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został skazany za kierowanie największą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. Członkowie tej grupy zajmowali się wprowadzaniem do obrotu narkotyków, stręczycielstwem i rozbojami.

Według śledczych wspólnikiem „Kadafiego” podczas przygotowania do uprowadzenia miał być Dariusz L. Ten mężczyzna był poszukiwany listem gończym do odbycia kary 14 lat pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Z zebranego materiału wynika, że za wynajęcie nieruchomości oraz finansowanie przygotowań do popełnienia tego przestępstwa może być odpowiedzialny Artur G.

Policjanci dokładnie ustalili miejsca przebywania podejrzanych, których następnie zatrzymali. W działaniach wzięli udział policjanci z Zarządu w Katowicach CBŚP i z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”. Podczas akcji na terenie województwa małopolskiego w ręce policjantów wpadł Tomasz B. ps. „Kadafi" i Dariusz L. W trakcie przeszukania ich miejsc przebywania funkcjonariusze zabezpieczyli kominiarki, maski, rękawiczki, paralizatory, sprzęt elektroniczny, lornetkę, opaski zaciskowe, a także broń palną, noże i siekierę. Kolejne uderzenie przeprowadzono w woj. podkarpackim, gdzie zatrzymano trzeciego podejrzanego, tj.: Artura G. Z zebranego materiału wynika, że to właśnie on może być pomysłodawcą planowanego uprowadzenia.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu uprowadzenie osoby. Decyzją Sądu Rejonowego w Katowicach wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy i funkcjonariusze nie wykluczają dalszych zatrzymań.

