Piotrowicz i Pawłowicz kandydatami do TK. Gowin: To nie było uzgadniane z Porozumieniem

– Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło te kandydatury. One nie były uzgadniane z Porozumieniem. Wkrótce posłowie Porozumienia się spotkają i będziemy rozmawiać z kolegami z PiS o tych kandydaturach – mówił Jarosław Gowin. Pytany o słowa Jacka Sasina, który stwierdził, że są to osoby, „które nie będą się bały iść pod prąd” , Gowin przyznał, że trójka kandydatów PiS spełnia te kryteria. Wicepremier dodał jednak, że „nie chce odnosić się do żadnej z tych kandydatur” . – Podkreślam, że najpierw będziemy je oceniać w gronie posłów Porozumienia, a potem będziemy rozmawiali z naszymi partnerami z Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski – mówił Jarosław Gowin.

O braku konsultacji z koalicjantami ws. kandydatów na sędziów TK mówił w Radiu Zet Stanisław Karczewski. – Takie mamy prawo. Mamy prawo zgłoszenia, więc teraz będą prowadzone być może rozmowy. Co się wydarzy, tego nie wiem – przyznał marszałek Senatu. Dodał jednak, że spodziewa się, że posłowie Porozumienia zagłosują za Piotrowiczem, Pawłowicz i Chojną-Duch, bo „są to bardzo dobre kandydatury” .