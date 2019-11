Fogiel o wyborze Macierewicza na marszałka seniora: Nie dostrzegam żadnych braków

– Funkcja marszałka seniora jest bardzo prestiżowa. Moją rolą nie jest ocena tej decyzji, to wyłączna prerogatywa prezydenta. Jeśli chodzi o samego Antoniego Macierewicza, to jest bardzo istotną figurą w historii. Był m.in. współzałożycielem KOR, ma ważne miejsce – stwierdził w rozmowie z TVN24 wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

Po ogłoszeniu decyzji Andrzeja Dudy przez jego rzecznika Błażeja Spychalskiego, w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. Część internautów i polityków twierdziła, że Antoni Macierewicz dzieli Polaków i nie jest gotowy pójść na jakikolwiek kompromis. – Nie uważam, żeby minister nie był osobą koncyliacyjną. Pan minister posiada dosyć spójne, stałe poglądy. Niektórzy faktycznie mogą się z nimi nie zgadzać, ale funkcja marszałka seniora jest po to, by pierwsze posiedzenie Sejmu przebiegło sprawnie, by wybrano prezydium Sejmu, a nie aby oceniać czyjeś poglądy – ocenił Radosław Fogiel. Wicerzecznik PiS dodał, że nie dostrzega żadnych braków, które miałyby przeszkodzić Macierewiczowi w sprawnym poprowadzeniu pierwszego posiedzenia nowej kadencji Sejmu.

Andrzej Duda podjął decyzję

Z informacji przekazanych przez Błażeja Spychalskiego wynika, że prezydent Andrzej Duda wyznaczył Antoniego Macierewicza na marszałka seniora Sejmu, a Barbarę Borys-Damięcką na marszałka seniora Senatu. – Prezydentowi zależało na tym, by – tak jak w 2015 roku – marszałkiem seniorem Sejmu była osoba z piękną kartą opozycyjną. Stąd decyzja, że marszałkiem seniorem będzie Antoni Macierewicz – tłumaczył rzecznik Andrzeja Dudy. – Antoni Macierewicz podczas rozmowy zapewnił, że przeprowadzi pierwsze posiedzenie Sejmu w sposób należyty, godny, odpowiedni – podkreślił współpracownik prezydenta. Błażej Spychalski zaznaczył, że zgodnie z prawem w przypadku Senatu marszałkiem seniorem musi być najstarszy senator, natomiast w przypadku Sejmu prezydent może wybrać spośród najstarszych posłów.