Szef KRS z 26 zarzutami przewinień dyscyplinarnych. Wszczęto postępowanie

„Sędziemu Leszkowi Mazurowi przedstawiono zarzuty popełnienia 26 przewinień dyscyplinarnych z art. 107 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, polegających na każdorazowo oczywistej i rażącej obrazie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego – art. 329 kpc poprzez sporządzanie uzasadnień do uprzednio wydanych orzeczeń z przekroczeniem ustawowego terminu i bez usprawiedliwienia jego uchybienia” - czytamy w komunikacie sędziego Piotra Schaba, Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Chodzi o opóźnienia w sporządzaniu uzasadnień wyroków przez sędziego Mazura. Kilka dni temu TVN podawał, powołując się na dane z Sądu Okręgowego w Częstochowie, gdzie orzeka sędzia, że w latach 2015-2018 sędzia ten sporządził po terminie ustawowym 112 uzasadnień do wydanych przez siebie wyroków i tego nie usprawiedliwił. Miała to być co dziesiąta sprawa, w której orzekał.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych zwrócił się jednocześnie do Prezesa Sądu Najwyższego o wyznaczenie sądu dyscyplinarnego właściwego do rozpoznania sprawy w I instancji. „Wszyscy są równi wobec prawa. Wczoraj przedstawiłem zarzuty dyscyplinarne Leszkowi Mazurowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego KRS. Chodzi o 26 przypadków nieusprawiedliwionej nieterminowości w sporządzeniu uzasadnień” - napisał na Twitterze Przemysław W. Radzik.

