Włożyli 2-latka do pralki, wkładali mu papierosa w usta. Jest wyrok

Nagranie i zdjęcia znalazły się w internecie 17 sierpnia 2017 roku. Na fotografiach widać, jak dziecko trzyma papierosa w buzi. Na nagraniu z kolei słuchać śmiech mężczyzny i rozpaczliwy płacz dziecka, które zamknięto w pralce. W sprawie szybko zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn, mieszkańców Radomia - 23-letni Tomasz K. oraz 19-letni Adam B. Pierwszy z nich jest partnerem matki dziecka. Drugi to ich znajomy, który pomieszkiwał z nimi w mieszkaniu.

Sąd ustalił, że w maju 2018 roku Tomasz K. włożył dziecko do pralki na około 9 sekund, a Adam B. wszystko nagrywał. Tego samego dnia także wykonali zdjęcia dziecku, które trzymało w ustach niezapalonego papierosa. Film i fotografie wysłali koledze, a ten umieścił je w sieci.

Mężczyźni zostali oskarżeni o znęcanie się fizyczne i psychiczne ze szczególnym okrucieństwem. Ponadto narazili chłopca na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Adam B. usłyszał także zarzut polegający na fałszywym oskarżeniu kolegi, który umieścił nagranie w sieci, że to on włożył dwulatka do pralki.