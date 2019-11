Lublin. Pijany mężczyzna leżał na chodniku z opuszczoną bielizną. To były prezes sądu?

O szczegółach sprawy pisze portal Lublin112. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że we wtorek 29 października około godziny 17 przy alei Piłsudskiego w centrum Lublina znaleziono leżącego na schodach obok hotelu Victoria mężczyznę. Miał on opuszczone spodnie oraz bieliznę, był pod wpływem alkoholu. – Idąc do pracy zauważyłem siedzącego na schodach koło kasyna mężczyznę. Miał całą porozbijaną twarz i spuszczone do kolan spodnie. Podszedłem do niego i zapytałem, czy potrzebuje jakiejś pomocy. Ten jednak odrzekł, że nie. Po chwili jednak usiłując wstać, spadł ze schodów i położył się na chodniku – opowiadał jeden ze świadków.

Kiedy na miejsce zdarzenia została wezwana policja oraz pogotowie, mężczyzna miał wyciągnąć z kieszeni sędziowską legitymację. – Raz mówił, że jest w Radomiu, kolejnym razem, że w Krakowie. Wspominał też o zaparkowanym gdzieś w pobliżu samochodzie. Potem tylko wymachiwał swoją legitymacją – dodał inny świadek.

Z ustaleń portalu TVP Info wynika, że mężczyzną jest były sędzia, a także były prezes Sądu Okręgowego w Radomiu, który obecnie jest w stanie spoczynku. – Po zapoznaniu się z sytuacją będą podejmowane ewentualne odpowiednie kroki prawne – powiedział rzecznik prasowy radomskiego sądu Arkadiusz Guza. Mężczyzna został finalnie przewieziony do izby wytrzeźwień. Po przeprowadzeniu badań alkomatem okazało się, że miał w organizmie 2,3 promila alkoholu.