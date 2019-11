Aleksandra Dulkiewicz kandydatką na prezydenta Polski? „Dziękuję za wsparcie”

Minął rok od wyborów samorządowych, co jest dobrą okazją do podsumowania dotychczasowych działań. Wie o tym Aleksandra Dulkiewicz, która na Instagramie opublikowała zdjęcie ze swoimi współpracownikami. „Pierwszy rok kadencji był pełen wyzwań. Dziękuję, że mogliśmy sprostać im razem. Wspólnie, dla Gdańska” – napisała prezydent miasta. Pod postem odezwali się jej zwolennicy, którzy zachęcają Dulkiewicz do walki o fotel głowy państwa. „A może będzie Pani kandydować na prezydenta Polski. Chętnie na Panią zagłosuję” – napisała jedna z internautek.

Takich komentarzy jest więcej, a jeden z użytkowników podkreślił, że atutem prezydent Gdańska jest brak przynależności do partii politycznej oraz doświadczenie samorządowe. „Ja też czekam na Pani decyzję o kandydowaniu na Prezydenta Polski, jak już znajdzie się godny następca dla Gdańska” – czytamy w kolejnym komentarzu. Na jeden z wpisów postanowiła odpowiedzieć sama zainteresowana. „Dziękuję za wsparcie, jednak muszę się jeszcze zatroszczyć o moja małą, lokalną ojczyznę” – napisała Dulkiewicz.

