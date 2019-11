Iron Maiden zagrają w Polsce! Kiedy i gdzie?

– Spędziliśmy jak dotąd fantastyczny czas na trasie Legacy, a reakcja na występy sceniczne i wszystkie szalone rekwizyty (i Eddiego!), z którymi występuję, była fenomenalna. Cały zespół świetnie się bawi, dlatego naprawdę cieszymy się, że możemy wrócić do Polski i dotrzeć do jeszcze większej liczby fanów – mówi wokalista Iron Maiden Bruce Dickinson.

Wiadomo już, że gościem specjalnym koncertu będzie Within Temptation, a zespołem otwierającym Lord Of The Lost. Od czasu rozpoczęcia trasy w zeszłym roku zespół Iron Maiden odwiedził 39 krajów na całym świecie, grając dla prawie dwóch milionów fanów, w tym występując dla 100 000 osób na legendarnym festiwalu Rock In Rio w Brazylii.

Bilety na koncert Iron Maiden

Bilety trafią do ogólnej sprzedaży w piątek, 15 listopada o 10.00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl.

Jak zawsze odbędzie się ekskluzywna przedsprzedaż dla członków Fanklubu Iron Maiden. Przejdź do www.ironmaiden.com, aby uzyskać więcej informacji na temat biletów. Przedsprzedaż Fanklubu potrwa od poniedziałku, 11 listopada od 9.00, do wtorku, 12 listopada do 18.00. Przedsprzedaż Citi Handlowy rozpoczyna się 13 listopada o 10.00 i potrwa do 15 listopada do 9.00. Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się 14 listopada o 10.00 na Ticketmaster.pl i potrwa do 15 listopada do 10.00.

Iron Maiden

Iron Maiden, legendarna heavymetalowa grupa, jedna z najwybitniejszych i najpopularniejszych tego gatunku, ma na swoim koncie 15 studyjnych albumów, które sprzedały się w sumie w ponad 120-milionowym nakładzie. Ostatni z nich "The Final Frontier" wyszedł w sierpniu 2010 roku. Formacja otrzymała setki nagród muzycznych, m.in. Grammy Awards i jej odpowiedniki w wielu krajach, Brit Awards (2009) oraz Ivor Novello Awards – za wybitne osiągnięcia na arenie międzynarodowej. Zespół może się też pochwalić około 450 złotymi i platynowymi płytami oraz 35 srebrnymi.

