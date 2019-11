Lech Wałęsa: Andrzej Duda musi bardzo nienawidzić narodu

Podczas wywiadu dla Interii Lech Wałęsa był pytany o kampanię prezydencką. Były prezydent zdradził, że jego „typy to Andrzej Olechowski oraz Waldemar Pawlak” . Poruszano także kwestię tego, czy Wałęsa nadal popiera szefa PSL. – Była możliwość, by Kosiniak-Kamysz nie znalazł się w parlamencie. Nie chodziło o mój głos, dałem tylko sygnał przyjaciołom: jeśli nie macie na kogo głosować, zwróćcie uwagę, że bez tej grupy w Sejmie może być niedobrze. Podałem Kosiniakowi-Kamyszowi rękę, a on mnie ugryzł. Stracił więc moje zaufanie – stwierdził były prezydent dodając, że lider ludowców jest „mądrym człowiekiem, ale bez żadnego doświadczenia” . – Dlatego jest bardzo niebezpieczny. Na pewno na prezydenta się obecnie nie nadaje – ocenił.

„Najpewniej robi na złość”

Jednym z tematów rozmowy była także nowa kadencja Sejmu, którego pierwsze posiedzenie zaplanowano na 12 listopada. Wałęsa stwierdził, że „lepiej nie będzie, będzie śmieszniej” , a ludzie w końcu „wyjdą na ulice” . – Tylko to trochę bez sensu, bo przy dzisiejszym rozdaniu będzie trzeba wrócić do demokracji – dodał były prezydent zaznaczając, że należy zmienić „struktury, partię i ustrój” , ponieważ obecne formy nie pasują „do obecnych czasów” .

Andrzej Duda 5 listopada wyznaczył Antoniego Macierewicza na marszałka seniora Sejmu. Jak działanie obecnej głowy państwa ocenia Wałęsa? – Trzeba nienawidzić Polaków, żeby zgłaszać takie propozycje. Andrzej Duda musi bardzo nienawidzić narodu i najwyraźniej chce go bardzo ośmieszyć w oczach świata. Prezydent najpewniej robi na złość całemu narodowi – stwierdził były prezydent.

