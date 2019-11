PE krytykuje Polskę w sprawie edukacji seksualnej. Przygotowano rezolucję

15 października w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji Kodeksu karnego. Przygotowała go inicjatywa Stop Pedofilii. Projekt zakłada m.in. rozwinięcie artykułu 200b kodeksu karnego dotyczącego „penalizacji pochwalania zachowań o charakterze pedofilskim”. W projekcie zapisano rozszerzenie penalizacji o „pochwalanie podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej w związku z wychowywaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką na terenie szkoły”. Tego typu przestępstwo miałoby być zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech. Posłowie PiS zaproponowali zwiększenie kary z 3 do 5 lat za edukację seksualną.

22 października na forum Parlamentu Europejskiego debatowano o kwestiach związanych z edukacją seksualną i projekcie ustawy, który pojawił sie w polskim Sejmie. Elżbieta Łukacijewska z Robertem Biedroniem zwracali uwagę na statystyki: zwiększającą się liczbę niepełnoletnich dziewczyn, które zachodzą w ciążę w naszym kraju oraz rosnącą liczbę zgonów, które można powiązać z brakiem tolerancji i zrozumienia dla spraw związanych z seksualnością. Na zarzuty odpowiadali Patryk Jaki, Beata Kempa oraz była minister edukacji Anna Zalewska. Zarzucali swoim przedmówcom „przedstawianie nieprawdy”, „nieprzeczytanie ustawy” i podkreślali, że jest to projekt obywatelski, a nie rządu PiS.

Jak podaje Radio Zet powołując się na informacje uzyskane od biura europosła Roberta Biedronia, eurodeputowani mieli przygotować projekt rezolucji, w którym krytykują Polskę za projekt dotyczący edukacji seksualnej. Parlament Europejski ma w nim wyzwać polski parlament do powstrzymania się od przyjęcia nowelizacji kodeksu karnego.

