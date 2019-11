Laurka Jannigera dla Macierewicza w amerykańskim portalu. „Zainspirował obrońców praw człowieka w całej Europie”

Na łamach amerykańskiego portalu News Max ukazał się tekst o Antonim Macierewiczu, którego autorem jest jego współpracownik Edmund Janniger. „Na początku tego tygodnia Antoni Macierewicz został powołany przez prezydenta na bardzo prestiżowe stanowisko marszałka seniora Sejmu. Ważne jest, aby właściwie przedstawić tego wybitnego męża stanu” – napisał.

W dalszej części tekstu jego autor stwierdził m.in. że „Anotni Macierewicz był legendarnym przywódcą walki antykomunistycznej w Polsce i zainspirował obrońców praw człowieka w całej Europie”. „Więzień polityczny, który był aresztowany ponad 20 razy, założyciel Komitetu Obrony Robotników (KOR), prekursor ruchu Solidarności, twórca pierwszych podziemnych publikacji z czasów komunizmu” - czytamy. Współpracownik byłego szefa MON przypomniał również, że jego polityczny mentor od wielu lat jest posłem i sprawował kilkukrotnie funkcję ministra.

„Marszałek Macierewicz jest odpowiedzialny za przełomowe dokumenty, przyjęte przez Sejm. Dostarczył listę tych, którzy zostali zidentyfikowani w zachowanych aktach jako współpracownicy aparatu bezpieczeństwa w czasach komunizmu (...) rozwiązał zhańbiony byt zwany Wojskowymi Służbami Informacyjnymi, silnie powiązany z rosyjskim wywiadem. Marszałek Macierewicz powołał Służbę Wywiadu Wojskowego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, dwie agencje, które okazały się wysoce skuteczne i odporne na wpływy zagraniczne” - podkreślił Edmund Janniger.

W dalszej części tekstu dodał, że polityk PiS zawsze pozostał wierny swoim wartościom.

Niezwykła kariera Emunda Jannigera

O Edmundzie Jannigerze po raz pierwszy było głośno w listopadzie 2015 roku, kiedy to szef MON Antoni Macierewicz mianował go jednym ze swoich doradców. Po medialnym szumie wokół nowego doradcy ministra, na początku grudnia 2015 roku młody człowiek zrezygnował z tej funkcji i postanowił wrócić na uczelnię do Stanów Zjednoczonych. W grudniu 2016 roku wrócił jednak do MON, gdzie był współpracownikiem prof. Wojciecha Fałkowskiego.

Jak czytamy na stronie internetowej 21-latka, swoją działalność polityczną rozpoczął on u boku ministra Macierewicza, pracując jako asystent. Pomagał mu w rozwoju stanowisk politycznych i inicjatyw legislacyjnych dotyczących stosunków transatlantyckich. Janniger sprawował również funkcję wiceszefa okręgowego sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 10 – piotrkowskim. Na swoim profilu na Twitterze pisze o sobie: „członek Prezydium Senatu Rutgers University; przewodniczący International Security Forum; współpracownik ministra Antoniego Macierewicza”.

