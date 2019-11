Noworodek zmarł, bo popełniono błąd przy cesarce? Jest śledztwo ws. porodu w Kępnie

Radio SUD poinformowało, że do zdarzenia doszło w środę 6 listopada. Wtedy to do szpitala w Kępnie zgłosiła się kobieta w 33. tygodniu ciąży. Lekarze podjęli decyzję o przeprowadzeniu cesarki. Jak nieoficjalnie przekazali dziennikarze wspomnianej stacji, dziecko miało wsunąć się w kanał rodny, a przeprowadzający zabieg próbowali „przepchać” je w stronę brzucha przez pochwę. Wówczas miało dojść do urazu główki noworodka. Dziecko zostało przewiezione do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie, jak podaje Fakt 24, zmarło po kilku godzinach.

Zlecono sekcję zwłok

Doniesienia reporterów o śmierci dziecka potwierdziła Beata Andrzejewska, dyrektor szpitala w Kępnie. – W trybie pilnym rozwiązano ciążę. Zgodnie z obowiązującymi procedurami z powodu złego stanu zdrowia noworodek został przekazany na oddział neonatologiczny o wyższym stopniu referencyjności gdzie zmarł. Sprawę obecnie wyjaśnia prokuratura – powiedziała w rozmowie z Radio SUD.

Tragiczną śmiercią noworodka zajęła się Prokuratura Regionalna w Łodzi, o czym poinformował w rozmowie z Fakt 24 rzecznik prasowy instytucji, Krzysztof Bukowiecki. Potwierdził, że prokurator zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok. – Przy okazji zabezpieczono dokumentację medyczną dotyczącą tej tragedii. To etap śledztwa mocno wstępny. Trudno mówić w tej chwili o jakichkolwiek ustaleniach – zaznaczył Bukowiecki. Dodał, że o dalszych czynnościach zdecyduje prokurator już po przeanalizowaniu wyników sekcji zwłok. – Śledztwo zostało wszczęte. Prowadzone jest w kierunku popełnienia przestępstwa bezpośredniego narażenia na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia, jak to było w przypadku tej dziewczynki – podsumował.

Czytaj także:

Noworodek przyszedł na świat z rybią łuską arlekinową. Został porzucony przez rodziców