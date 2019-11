Do USA bez wiz, od dziś można składać wnioski. Jak to zrobić?

Elektroniczny System Autoryzacji Podróży ESTA będzie dostępny dla polskich podróżnych, posiadających paszport z chipem do odczytu komputerowego. Ambasada i Konsulat USA w Polsce podały, że od 11 listopada 2019 roku powinniśmy starać się o ESTA co najmniej 72 godziny przed planowaną podróżą. W tym celu należy skorzystać ze specjalnej strony https://esta.cbp.dhs.gov. Zezwolenie wjazdu w systemie ESTA obecnie kosztuje 14 dolarów (jest znacznie tańsza niż opłata wizowa, której koszt to 160 dolarów) i upoważnia do wielokrotnych podróży przez okres dwóch lat. Program ruchu bezwizowego nie obejmuje osób, które po 1 marca 2011 roku odwiedziły Koreę Północną, Irak, Iran, Libię, Somalię, Sudan, Syrię czy Jemen.

Polscy obywatele, którzy zamierzają podróżować do Stanów Zjednoczonych na dłużej niż 90 dni lub planują podjąć działania wymagające innych kategorii wizowych (np. praca lub studia w Stanach Zjednoczonych) nadal będą musieli ubiegać się o odpowiednią kategorię wizy. Polscy obywatele, którzy otrzymali odmowę w systemie ESTA, również będą musieli ubiegać się o wizę.