NA ŻYWO: Marsz Niepodległości 2019 w Warszawie. „Miej w opiece Naród cały!”

16:30 Warszawska policja robi wszystko, by zapewnić uczestnikom stołecznych manifestacji bezpieczeństwo.



twitter.com 16:25 Czoło Marszu Niepodległości znajduje się już po drugiej stronie Wisły - informuje poseł Krzysztof Bosak.





twitter.com 16:13 "Młodzi, ambitni, radykalni" - tak wygląda Marsz Niepodległości z perspektywy ONR.



twitter.com 15:55 11 listopada w Warszawie odbywa się także marsz "Za wolność waszą i naszą" organizowany przez Koalicję Antyfaszystowską. Są na nim obecni posłowie Lewicy.



twitter.com 15:52 Dziennikarz gazeta.pl informuje, że straż marszu zasłaniała kontrmanifestantów, którzy ustawili się przy trasie marszu.



twitter.com 15:50 KSP o sytuacji na Rondzie De Gaulle'a. "Mówimy m. in. o zagrożeniu życia i zdrowia wielu osób. Wielokrotnie policjanci zwracali się do organizatora zgromadzenia spontanicznego o opuszczenie ronda. Na miejscu działał zespół antykonfliktowy" - czytamy. Obywatele RP zostali wyprowadzeni, a transparent "Konstytucja" usunięto.



twitter.com 15:37 O rozwiązaniu kontrmanifestacji donosi też reporter RMF FM Krzysztof Berenda



twitter.com 15:26 Policja rozwiązała zgromadzenie Obywateli RP na Rondzie De Gaulle'a. Kontrmanifestanci pod słynną palmą umieścili duży transparent z napisem "Konstytucja".



Jak podaje reporter Radia Zet, demonstrujący są obecnie usuwani z ronda.



twitter.com 15:20 Na trasie marszu zwisł transparent "Naziole won", co odnotowali przedstawiciele Fundacji Życie i Rodzina.



twitter.com 15:15 Przemówienie prezesa Stowarzyszenia Marszu Niepodległości kończą okrzyki "Ave Christus Rex". - Tego się boją marksiści i lewaki - mówi Bąkiewicz, wielokrotnie całując przy tym krucyfiks. Po chwili chór zaczyna śpiewać "Z dawna Polski Tyś Królową". 15:12 - Co mówił Adam Michnik? Że patriotyzm jest chorobą? Co mówił Donald Tusk? Że polskość to nienormalność. Takie mamy elity, które ściągają nam marksizm kulturowy i zajmują szkoły, gdzie plugawią umysły naszych dzieci. Nie mówią nic o tym, że Żydzi chcą ograbić naszą ojczyznę. Dlatego musimy wrócić do korzeni - mówi prezes Stowarzyszenia Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz, cytowany przez portal Onet.pl - Ten świat odszedł już dawno od Boga. Musimy być jak rycerze spod Grunwaldu, jak husarze spod Wiednia, jak Żołnierze Wyklęci. W przeciwnym razie zginiemy jak Skandynawia - wzywa Bąkiewicz. 15:00 "Bóg, Honor i Ojczyzna", "Cześć i chwała bohaterom" - skandują uczestnicy marszu. - Powiedzmy Michnikom i innym na Czerskiej, niech usłyszą kto idzie. To my, Polacy! - chwilę później mówi ze sceny jeden z liderów Marszu. Rozpoczyna się X Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska narodowe. 14:55 Reporter Radia Zet podaje, że tak jak rok temu, również dziś w Warszawie pojawili się przedstawicieli organizacji faszystowskich z Europy.



twitter.com 14:40 Stołeczna policja przypomina o utrudnieniach w Warszawie w związku z uroczystościami związanymi ze świętem 11 listopada.



twitter.com 14:27 Wanda Nowicka jest wśród kontrmanifestantów stojących na trasie Marszu Niepodległości.



twitter.com 14:22 A tutaj kolejne nagranie rac:



twitter.com 14:20 Uczestnicy wznoszą okrzyki na cześć Romana Dmowskiego. To z ronda jego imienia rusza Marsz Niepodległości. "To my, to my, to Polacy!" - słychać skandowanie w tłumie. 14:17 Marsz jeszcze nie ruszył, a uczestnicy już stoją w dymie rac, co widać na nagraniu udostępnianym przez organizatorów, czy na zdjęciach w mediach społecznościowych:



twitter.com 14:13 Widać też plakaty organizacji pro-life.



twitter.com 14:10 Na trasie marszu obecna jest kontrmanifestacja Obywateli RP.



twitter.com 13:57 Na Marszu Niepodległości obecne będą też grupy rekonstrukcyjne.



twitter.com 13:50 Modlitwa różańcowa na rondzie Dmowskiego.



twitter.com 13:38 Ruch Narodowy na marszu ze swoimi barwami.



twitter.com 13:37 Krzysztof Bosak informuje, że polscy narodowcy będą mieć zagranicznych gości.



twitter.com 13:30 Marsz Niepodległości ma rozpocząć się o godz. 14, tymczasem my przypominamy spot reklamujący wydarzenie:



Marsz Niepodległości 2019. Zaprezentowano oficjalny spot

„Zgodnie z przyjętym w tym roku hasłem Marszu Niepodległości »Miej w opiece Naród cały!«, zawołaniem skierowanym do Maryi, pochodzącym z pieśni »Z dawna Polski Tyś Królową«, chcemy nawiązać do kultu Maryi i idei kościoła walczącego, który przez tysiąc lat towarzyszył naszym przodkom. Dziś panuje przekonanie, że katolik jest osobą słabą, uległą, wykorzystywaną i fałszywie pojmuje się nadstawianie drugiego policzka, a Kościół Katolicki ulega liberalizmowi i pacyfizmowi. Tymczasem wiara katolicka jest najbardziej wymagającą religią, która zobowiązuje do walki wewnętrznej i bezkompromisowej postawy moralnej, nawet za cenę własnego życia i do tego wzywa nas spot w dobie upadku moralnego Europy, inwazji ideologii LGBT i profanacji wizerunku Matki Boskiej!” – piszą organizatorzy Marszu Niepodległości. Uczestnicy demonstracji przejdą ulicami Warszawy.

Marsz Niepodległości 2019 - godzina, skąd wyruszy

Od 13:30 planowana jest modlitwa różańcowa. Początek marszu zapowiedziano na godz. 14:00 przy rondzie Dmowskiego. Przez godzinę mają trwać przemówienia organizatorów, następnie demonstracja wyruszy na ulice Warszawy i przejdzie Alejami Jerozolimskimi pod PGE Stadion Narodowy. Tam od około 16:30 mają trwać występy. Zakończenie manifestacji jest planowane na godzinę 19:00.