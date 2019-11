NA ŻYWO: Marsz Niepodległości 2019 w Warszawie. „Miej w opiece Naród cały!”

„Zgodnie z przyjętym w tym roku hasłem Marszu Niepodległości »Miej w opiece Naród cały!«, zawołaniem skierowanym do Maryi, pochodzącym z pieśni »Z dawna Polski Tyś Królową«, chcemy nawiązać do kultu Maryi i idei kościoła walczącego, który przez tysiąc lat towarzyszył naszym przodkom. Dziś panuje przekonanie, że katolik jest osobą słabą, uległą, wykorzystywaną i fałszywie pojmuje się nadstawianie drugiego policzka, a Kościół Katolicki ulega liberalizmowi i pacyfizmowi. Tymczasem wiara katolicka jest najbardziej wymagającą religią, która zobowiązuje do walki wewnętrznej i bezkompromisowej postawy moralnej, nawet za cenę własnego życia i do tego wzywa nas spot w dobie upadku moralnego Europy, inwazji ideologii LGBT i profanacji wizerunku Matki Boskiej!” – piszą organizatorzy Marszu Niepodległości. Uczestnicy demonstracji przejdą ulicami Warszawy.

Marsz Niepodległości 2019 - godzina, skąd wyruszy

Od 13:30 planowana jest modlitwa różańcowa. Początek marszu zapowiedziano na godz. 14:00 przy rondzie Dmowskiego. Przez godzinę mają trwać przemówienia organizatorów, następnie demonstracja wyruszy na ulice Warszawy i przejdzie Alejami Jerozolimskimi pod PGE Stadion Narodowy. Tam od około 16:30 mają trwać występy. Zakończenie manifestacji jest planowane na godzinę 19:00.