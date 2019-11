Spór Bosaka i Scheuring-Wielgus na antenie Polsatu. „Hańbi pani mandat posła”

Na antenie Polsat News tegoroczny Marsz Niepodległości podsumowali Joanna Scheuring-Wielgus (posłanka brała udział w kontrmanifestacji Obywateli RP) oraz Krzysztof Bosak, który szedł ulicami Warszawy wśród narodowców. – Pani poseł próbowała dzisiaj wspólnie z zadymiarzami zatrzymać marsz. To niebywałe, że poseł na Sejm bawi się w zadymiarstwo i chce zepsuć święto tysiącom ludzi. Polska Lewica idzie w stronę niemieckiej, gdzie parlamentarzyści chowają na manifestacjach twarze pod kominiarkami – stwierdził polityk Konfederacji.

W odpowiedzi posłanka podkreśliła, że kontrmanifestacja była spokojna. – Stali grzecznie, cicho i nic nie robili. Gdybym ja była prezydentką Warszawy, rozwiązałabym Marsz Niepodległości. Zakłócał on porządek publiczny, uczestnicy używali tysięcy rac. To zagrażało bezpieczeństwu ludzi – stwierdziła dodając, że spotkała się z ogromną falą hejtu ze strony uczestników manifestacji narodowców.

Według Krzysztofa Bosaka to, że działacze opozycji ulicznej oraz Joanna Scheuring-Wielgus byli obrażani to...ich wina. – Ja również użyłbym słów ostrych, gdyby pani tarasowała mi przejście. Jeżeli nie docierało do pani po dobroci, nie dziwię się, że ktoś przeklął. Próbowaliście sprowokować awanturę, podobnie jak rok temu, ale mieliście pecha – nikt was nie uderzył. Nie musi pani się pchać tam, gdzie pani nie chcą. Hańbi pani mandat posła – stwierdził polityk.

Ile osób wzięło udział w marszu?

Rzecznik warszawskiego ratusza Kamil Dąbrowa około godziny 16:50 poinformował, że w marszu uczestniczy około 47 tys. osób. „W kulminacyjnym momencie marsz rozciągał się na długości 1750 m i zajął powierzchnię ponad 42 tys. metrów kwadratowych” Inne liczby przedstawił cytowany przez portal Onet.pl rzecznik Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. – Według naszych szacunków w Marszu Niepodległości wzięło udział ok. 150 tys. osób – poinformował Damian Kita.

