Nowa partia chwali się, że jej inicjatorem jest syn Witolda Pileckiego. „To jest jakaś insynuacja”

Dariusz Maciej Grabowski jest byłym posłem na Sejm i członkiem Europarlamentu. Był działaczem lub kandydatem kolejnych partii, m.in. Polskiego Stronnictwa Ludowego, Ligi Polskich Rodzin, Prawicy Rzeczpospolitej czy KORWiN. W ostatnich wyborach kandydował bez powodzenia z listy PSL. Najmłodszym dzieckiem politycznym Grabowskiego jest Polska Nas Potrzebuje, która nawiązuje do rotmistrza Witolda Pileckiego. Co więcej, jako główny inicjator jej powstanie jest wymieniany syn bohatera Andrzej Pilecki.

Dziennik „Rzeczpospolita” skontaktował się z Andrzejem Pileckim. Zaznaczył on, że nie zna Grabowskiego bardzo luźno i nie przypomina sobie, aby cokolwiek podpisywał. – To jest jakaś insynuacja. Nigdy do żadnej partii nie należałem, podobnie jak ojciec, i nie będę należał, w odróżnieniu od tego pana, który był chyba w dziesięciu – podkreślił.

A co na to Grabowski? – To jest starszy pan, który być może w tej chwili czegoś nie pamięta. Co ja mam zrobić... – stwierdził w rozmowie z „Rzeczpospolitą” .

