Inauguracja bezwizowych lotów do USA. „Świętujemy, że możemy podróżować do kraju wielkiego sojusznika”

– Przyszłam świętować wstąpienie Polski do amerykańskiego programu bezwizowego. Dołączcie dziś do nas w tym świętowaniu – mówiła Georgette Mosbacher na lotnisku Chopina w Warszawie. – Najbardziej ekscytujące jest to, że rodziny będą razem w święta i nie będą musiały starać się o wizy – dodała cytowana przez przez Polsat News. Ambasador USA W Polsce zachęciła obecnych do „cieszenia się z podróży między USA a Polską” .

„Wyjątkowy dzień”

Na warszawskim lotnisko pojawił się także wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild, który mówił o „wyjątkowym dniu”. – Świętujemy, że bez żadnych zbędnych formalności możemy podróżować do kraju naszego wielkiego sojusznika – zaznaczył wiceszef resortu dodając, że dzięki dołączeniu do programu bezwizowego, turyści oraz biznesmeni podróżujący z Polski zaoszczędzą „setki milionów złotych”. – A przede wszystkim podróż staje się szybsza, efektywniejsza i możemy skupić się na tym, co najważniejsze – na poznawaniu siebie nawzajem – dodał.

O zasługach Georgette Mosbacher mówił z kolei prezes LOT-u Rafał Milczarski, który podziękował ambasador USA. – Jestem głęboko przekonany, że bez takiego przyjaciela, jakiego mamy w Georgette, ta akcja by się nie udała i nie mielibyśmy tego ogromnego sukcesu – podkreślił Milczarski, który podziękował również „dziesiątkom tysięcy Polaków, którzy włączyli się w akcję »bez wiz do USA« i wystąpili po wizy bardzo dzielnie stojąc w kolejkach” .

Ruch bezwizowy dla Polaków

O tym, że Polska spełniła podstawowy warunek zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych, poinformowano 4 października. Żeby znaleźć się w programie ruchu bezwizowego do USA, odsetek obywateli, którym amerykańskie służby imigracyjne odmówiły wizy B1/B2 w ciągu amerykańskiego roku budżetowego, czyli od 1 października do 30 września, nie może być wyższy niż 3 proc. W tym roku po raz pierwszy udało się to w przypadku Polski – wynosi on 2,8 proc.

Elektroniczny System Autoryzacji Podróży ESTA będzie dostępny dla polskich podróżnych, posiadających paszport z chipem do odczytu komputerowego. Ambasada i Konsulat USA w Polsce podały, że od 11 listopada 2019 roku powinniśmy starać się o ESTA co najmniej 72 godziny przed planowaną podróżą. W tym celu należy skorzystać ze specjalnej strony https://esta.cbp.dhs.gov. Zezwolenie wjazdu w systemie ESTA obecnie kosztuje 14 dolarów (jest znacznie tańsza niż opłata wizowa, której koszt to 160 dolarów) i upoważnia do wielokrotnych podróży przez okres dwóch lat. Program ruchu bezwizowego nie obejmuje osób, które po 1 marca 2011 roku odwiedziły Koreę Północną, Irak, Iran, Libię, Somalię, Sudan, Syrię czy Jemen.

W ramach Visa Waiver Program obywatele naszego kraju będą mogli latać do USA w celach turystycznych i biznesowych na okres do 90 dni. Do tych podróży nie będą już potrzebne wizy, tak jak miało to miejsce dotychczas.

Polscy obywatele, którzy zamierzają podróżować do Stanów Zjednoczonych na dłużej niż 90 dni lub planują podjąć działania wymagające innych kategorii wizowych (np. praca lub studia w Stanach Zjednoczonych) nadal będą musieli ubiegać się o odpowiednią kategorię wizy. Polscy obywatele, którzy otrzymali odmowę w systemie ESTA, również będą musieli ubiegać się o wizę.