Kaczyński pocałował w dłoń Piekarską. Jest nagranie z reakcją posłanki KO

Na filmiku udostępnionym na twitterowym koncie stacji Polsat News widać, jak Katarzyna Piekarska podchodzi do ławy zajmowanej przez Jarosława Kaczyńskiego. Posłanka Koalicji Obywatelskiej, która przez 20 lat była związana z SLD, podeszła do prezesa PiS z kartkami, prosząc go o podpis. Ten na powitanie pocałował ją w dłoń, po czym zaczął rozmawiać. Piekarska po chwili zaczęła dynamicznie poruszać dłonią, żywiołowo przy tym gestykulując a całość jej reakcji można obejrzeć na nagraniu.

Przemówienie prezydenta

Przypomnijmy, krótko po godzinie 12 we wtorek rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu RP IX kadencji, na którym przemawiał m.in. Andrzej Duda. – Bycie tutaj w Sejmie to przede wszystkim wielka odpowiedzialność. Przez pryzmat tej odpowiedzialności jesteście obserwowani dzisiaj i będziecie obserwowani w ostatnim dniu swojego posłowania w tej IX kadencji. Także z tego punktu będziecie obserwowani, jeżeli będziecie ubiegać się o reelekcję – mówił prezydent. – Polska jest jedna i jest wspólna i w najważniejszych sprawach dla Polski potrzebna jest nam jedność. Chciałbym, żeby państwo w tej właśnie izbie umieli te sprawy rozpoznać. To ma znaczenie fundamentalne. Mam świadomość, że jesteśmy demokratycznym społeczeństwem. Dobrze, że nasze poglądy się różnią i że debata będzie obejmowała szerokie spektrum wizji – dodał.