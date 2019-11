Otylia Jędrzejczak zostanie ministrem sportu? Rzecznik rządu uchylił rąbka tajemnicy

W piątek 8 listopada poznaliśmy skład nowego rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Większość ministrów kontynuuje swoją pracę z poprzedniej kadencji, ale pojawiły się też nowe nazwiska, a kilka osób zmieniło resorty. Wciąż nie wiadomo jednak, kto stanie na czele Ministerstwa Sportu.

„Osoba, która ma związek ze światem sportowym”

Piotr Muller w programie „Tłit” Wirtualnej Polski poinformował, że decyzja w tej sprawie została już podjęta. Zostanie przekazana opinii publicznej w tym tygodniu. Dziennikarz dopytywał rzecznika rządu o to, czy na czele wspomnianego resortu stanie kobieta czy mężczyzna. – Tego jeszcze nie będę ujawniał. (…) Nie mam po prostu zgody pana premiera, by informacje co do personaliów tej osoby przekazywać – przekazał. W dalszej części programu rzecznik uchylił jednak rąbka tajemnicy. – Myślę, że to jest osoba, która ma związek ze światem sportowym – stwierdził Piotr Muller.

Wirtualna Polska poinformowała, że propozycję objęcia funkcji ministra sportu miała otrzymać Otylia Jędrzejczak. Pływaczka miała odmówić przyjęcia zaproponowanej funkcji w obawie przed reakcją kibiców, a także ze względu na zbyt krótki czas na podjęcie decyzji. Co więcej, propozycję ministerialną miał otrzymać również koszykarz Marcin Gortat – podaje Wirtualna Polska.