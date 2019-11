„Wiadomości” pokazały materiał o pierwszym Polaku bez wizy w USA. Internauci odpowiedzieli memami

Materiały o Marcinie Bakalarskim lecącym do Stanów Zjednoczonych bez wizy wyemitowano w „Wiadomościach” 11 i 12 listopada. Pokazano, jak składa on wniosek w systemie ESTA, odprawia się na warszawskim lotnisku Chopina oraz ląduje w USA, gdzie przywitał go Marcin Gortat. Koszykarz opublikował później na Twitterze zdjęcie z rodakiem gratulując „pierwszemu podróżującemu z Polski bez wizy”.

Ustawka czy nie?

Wirtualne Media zauważyły, że kilkukrotnie w programie informacyjnym TVP określono Bakalarskiego jako „pierwszego Polaka lecącego do Stanów Zjednoczonych bez wizy”. Komentujący te materiały w mediach społecznościowych przypomnieli, że bohater materiału kilka lat temu piastował stanowisko rzecznika PiS w Łowiczu oraz był asystentem jednego z polityków partii Jarosława Kaczyńskiego. Część dziennikarzy twierdzi, że obecnie Bakalarski pracuje w Telewizji Polskiej. Katarzyna Chojnowska, która w przeszłości była związana z TVP3 Olsztyn zaznaczyła, że bohater „Wiadomości” w TVP pracował co najmniej do lipca.

Czytaj także:

„Wiadomości” pokazały pierwszego Polaka lecącego do USA bez wizy. To dziennikarz TVP i były działacz PiS