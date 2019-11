Ma niedorozwój prawej półkuli mózgu i padaczkę. ZUS nie przyznał jej 500+

Rodzina chciała skorzystać z nowego programu 500 plus dla niepełnosprawnych. W tym celu należy otrzymać zaświadczenie od lekarza orzecznika, że jest się osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji. Lekarz, do którego zgłosiła się rodzina stwierdził jednak, że 20-latce nie przysługuje świadczenie. Jak czytamy na portalu limanowa.in, kobieta żyje za mniej niż 1100 zł miesięcznie. To właśnie poniżej tej kwoty przyznawana jest cała pula z tytułu 500 plus.

Matka 20-latki tłumaczy, że „nie chodzi o pieniądze, tylko o zasady” . – Bo skoro osobie z tyloma poważnymi schorzeniami, która wymaga opieki przez całą dobę, nie przysługuje to świadczenie, to kto je dostaje? To jest dla mnie nie do pojęcia – mówi.

Regionalna rzecznik prasowa ZUS z województwa małopolskiego Anna Szaniawska tłumaczy, że 20-latka wniosła sprzeciw od orzeczenia i akta sprawy przekazane zostały do krakowskiego oddziału. Teraz wniosek rozpatrzy ponownie komisja lekarska ZUS. – Skład komisji lekarskiej ZUS, to trzech lekarzy. Musimy zatem poczekać na rozstrzygnięcie sprawy. Wtedy będziemy mogli zając stanowisko w tej sprawie – dodała.

Czytaj także:

Alkohol i papierosy podrożeją. Rząd przyjął projekt ustawy