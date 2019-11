Wciąż nie znamy ministra sportu. Tymczasowo będzie nim Mateusz Morawiecki

Chociaż już 15 listopada Andrzej Duda powoła nowych ministrów, to wciąż nie poznaliśmy personaliów osoby, która obejmie resort sportu. Do czasu ogłoszenia nominacji funkcję ministra będzie sprawował Mateusz Morawiecki, co potwierdził wicerzecznik PiS.

Prezydent w piątek o godz. 14:30 powoła nowych ministrów w gabinecie Mateusza Morawieckiego. Niemal wszystkie nominacje ogłoszono tydzień wcześniej, ale wciąż pozostaje jedna niewiadoma. Opinia publiczna nie poznała jeszcze nazwiska ministra sportu. Do tego czasu funkcję będzie sprawował Mateusz Morawiecki. – To już nie jest pierwsza sytuacja, kiedy premier obejmuje jakiś resort, tymczasowo oczywiście – podkreślił Radosław Fogiel w rozmowie z RMF FM. – Pomysł wynika stąd, że pierwszy kandydat, który był brany pod uwagę, o którym pan premier mówił w zeszłym tygodniu, z przyczyn osobistych, których nie znam, nie zdecydował się objąć stanowiska – dodał wicerzecznik PiS. Kto w takim razie ma szansę na objęcie funkcji ministra sportu? Kilka dni temu Wirtualna Polska informowała, że rozważano kandydaturę Otylii Jędrzejczak. Gazeta.pl przekazała z kolei, że faworytką jest Dagmara Gerasimuk, czyli prezes Polskiego Związku Biathlonu. Na giełdzie nazwisk pojawiła się także utytułowana tyczkarka Monika Pyrek oraz Anna Krupka – posłanka PiS, która w minionej kadencji pełniła funkcję wiceministra sportu. Czytaj także:

