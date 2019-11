RCB ostrzega przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia 1. stopnia w czterech województwach

Dzisiaj w nocy, a także jutro rano, na południu województw: Dolnośląskiego, Śląskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego możliwy silny #wiatr (do 85 km/h). Uważajcie! – ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na Twitterze.

Ostrzeżenia IMGW przed silnymi porywami wiatru zostały ogłoszone w województwach:

dolnośląskim (w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, świdnickim, jaworskim i złotoryjskim) – ma tam wystąpić silny silny wiatr o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego wschodu i południa;

śląskim (w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim),

małopolskim (w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, Nowy Sącz i gorlickim)

podkarpackim (w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim i bieszczadzkim) – prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości od 35 do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z południa.

Ostrzeżenia będą ważne w woj. dolnośląskim do godziny 13 w sobotę. W województwach śląskim i małopolskim od godz. 23.30 w piątek do godz. 14 w sobotę, a w woj. podkarpackim od godz. 6 do godz. 19 w sobotę.

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Pierwszy stopień ostrzeżeń w trzystopniowej skali oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Można spodziewać się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, śledzenie najnowszych komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

