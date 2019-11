Associated Press ocenia materiał „Wiadomości” TVP. Chodzi o pierwszą podróż bez wizy do USA

Jak informuje Associated Press, materiały wyemitowane przez Telewizję Polską dotyczące „historycznej” podróży bezwizowej Polaka do Stanów Zjednoczonych zostały przeanalizowane, a następnie wyśmiane, gdy wyszło na jaw, że podróżujący mężczyzna jest pracownikiem nadawcy. Zdaniem dziennikarzy AP, TVP „wyraźnie” chciało zaznaczyć dołączenie Polski do amerykańskiego programu bezwizowego, które „rząd uważa za własny sukces”.

Materiały o Marcinie Bakalarskim lecącym do Stanów Zjednoczonych bez wizy wyemitowano w „Wiadomościach” 11 i 12 listopada. Pokazano, jak składa on wniosek w systemie ESTA, odprawia się na warszawskim lotnisku Chopina oraz ląduje w USA, gdzie przywitał go Marcin Gortat. Koszykarz opublikował później na Twitterze zdjęcie z rodakiem gratulując „pierwszemu podróżującemu z Polski bez wizy”.

Ruch bezwizowy dla Polaków

O tym, że Polska spełniła podstawowy warunek zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych, poinformowano 4 października. Żeby znaleźć się w programie ruchu bezwizowego do USA, odsetek obywateli, którym amerykańskie służby imigracyjne odmówiły wizy B1/B2 w ciągu amerykańskiego roku budżetowego, czyli od 1 października do 30 września, nie może być wyższy niż 3 proc. W tym roku po raz pierwszy udało się to w przypadku Polski – wynosi on 2,8 proc.

