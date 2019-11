Premier Morawiecki: Alkohol jest dla ludzi, ale powinniśmy pić z umiarem

– Kiedy czytam, że codziennie sprzedaje się nawet 3 miliony „małpek”, z czego nawet milion przed południem, to jestem niezwykle zaniepokojony. Alkohol jest dla ludzi, ale wszyscy powinniśmy korzystać z niego z umiarem – zaznaczył premier na łamach „Super Expressu”. Szef rządu wskazał, że alkoholizm jest poważnym problemem społecznym i dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Dodał, że co roku w naszym kraju przez alkohol umiera 10 tysięcy osób.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że alkoholizm jest chorobą cywilizacyjną, „z którą odpowiedzialne państwo musi walczyć” . – To przecież my wszyscy ponosimy koszt leczenia osób uzależnionych, koszt rozbitych rodzin, spraw rozwodowych, wypadków samochodowych – dodał. Dodał, że rząd nie ma w tym wypadku dodatkowych wpływów do budżetu. – Dochody z akcyzy na używki i tak zmieniają się w nicość. NFZ na leczenie osób nadużywających alkoholu i oraz zachorowań na raka płuc wydaje znacznie więcej – argumentował.

Czego dotyczy projekt ustawy?

Butelka piwa będzie droższa o 6 groszy, wino o 15 groszy a wódka o złotówkę i czterdzieści groszy. Rząd przyjął projekt ustawy przewidującej wzrost cen alkoholi i papierosów. Ustawa trafiła do Sejmu. Podrożeją także papierosy. Paczka 20 sztuk ma być droższa o 1,02 zł, a to wszystko już od 1 stycznia przyszłego roku, o ile Sejm przyjmie ustawę w proponowanej wersji.

Proponowane przez rząd zmiany mają wpłynąć na podwyższenie cen o 10 proc. obecnej wartości. Podwyższenie akcyzy ma się przełożyć na zasilenie przyszłorocznego budżetu o 1,7 mld złotych.

"Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie (...) o podatku akcyzowym (...), których głównym celem jest realizacja działań w obszarze podatków. Projekt przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie" – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

