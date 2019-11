Policja publikuje zdjęcia uczestników marszu narodowców we Wrocławiu. Poznajesz ich?

Przypomnijmy, że marsz narodowców we Wrocławiu został rozwiązany m.in. ze względu na antysemickie hasła, które się na nim pojawiły oraz odpalanie rac. Między uczestnikami demonstracji a zabezpieczającymi zgromadzenie policjantami doszło do zamieszek, kilkanaście osób zostało rannych.

Wciąż szukają podejrzanych

Funkcjonariusze jeszcze w dniu marszu zatrzymali 14 osób podejrzanych o niestosowanie się do obowiązujących przepisów. Czynności procesowe, które policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu realizowali wspólnie z prokuratorami, dały podstawę do przedstawienia zarzutów dwunastu mężczyznom, w wieku od 18 do 64 lat. Odpowiedzą m.in. za czynny udział w zbiegowisku pomimo wiedzy, że jego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osoby lub mienie. Część z nich odpowie także za znieważenie funkcjonariuszy oraz groźby bezprawne, a jeden za czynną napaść na policjanta.

Decyzją Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu została powołana specjalna grupa funkcjonariuszy, składająca się z najbardziej doświadczonych policjantów z komórek kryminalnych i dochodzeniowo-śledczych. W ramach tej grupy, funkcjonariusze z komendy miejskiej współpracują z policjantami z komendy wojewódzkiej oraz innych jednostek organizacyjnych woj. dolnośląskiego. Funkcjonariusze ci zajmują się identyfikacją osób, które dopuściły się naruszenia prawa podczas marszu. Szczegółowa analiza materiałów dowodowych w tej sprawie, w tym zapisów z kamer monitoringu miejskiego i tych będących w dyspozycji Policji, pozwoliła na wyłonienie przez policjantów wchodzących w skład grupy, wizerunków kolejnych 10 osób podejrzewanych o zachowania niezgodne z prawem.

Policjanci zwracają się z prośbą o pomoc w ich identyfikacji. Kontakt pod nr tel. 71-340-43-06 oraz 71-340-43-95 lub na adres e-mail: dyzurny@wroclaw.wr.policja.gov.pl.

