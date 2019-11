Polak był ścigany czterema listami gończymi. Zatrzymano go w Hiszpanii

Sprawa dotyczy poszukiwanego od 2016 roku mieszkańca warszawskiego Targówka. Mężczyzna należał do zorganizowanych grup przestępczych oraz był podejrzewany o podrabianie dokumentów i pieniędzy, korupcję, nielegalne posiadanie broni i amunicji oraz uszkodzenie ciała. Zarzucano mu także nielegalne posiadanie znacznych ilości środków odurzających oraz uznawano za jednego z najbardziej niebezpiecznych przestępców. Chociaż polskie sądy wydały trzy zarządzenia o ustaleniu jego miejsca pobytu oraz postanowienie o aresztowaniu, 44-latka nie udawało się namierzyć.

Polak był także poszukiwany czterema listami gończymi i ukrywał się m.in. na terenie Bułgarii, Tajlandii, Malezji oraz Wielkiej Brytanii. W lutym wydano za nim Europejski Nakaz Aresztowania, a śledczym udało się ustalić, że mężczyzna przebywa w Hiszpanii. Współpraca służb obu państw doprowadziła do zatrzymania poszukiwanego. 44-latka czeka ekstradycja do Polski, gdzie trafi do więzienia. Zgodnie z wyrokami sądów, czeka go ponad 40 lat pozbawienia wolności.

