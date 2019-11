Sławomir Nowak skomentował decyzję Donalda Tuska. Padły też słowa o Andrzeju Dudzie

– Na pewno nie można nie doceniać tego, co robi Andrzej Duda. Natomiast myślę, że on jest dużo lepszym kandydatem niż prezydentem. On się lepiej sprawdza w kampaniach, pewnie jest pracowity. Tym gorzej dla konkurencji, natomiast prezydentem jest fatalnym – powiedział Sławomir Nowak w TVN24.

Pytany o szanse kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, były szef gabinetu politycznego Donalda Tuska ocenił, że największe szanse na nominację partyjną ma Małgorzata Kidawa-Błońska. – I sondaże też pokazują, nawet ostatni sondaż, najważniejszy czyli wybory parlamentarne pokazują, że to osoba z grona Platformy, która może wygrywać. To osoba, która z jednej strony nie hamletyzuje i powiedziała jako pierwsza: chcę kandydować. Po drugie, to osoba która chce wygrać i chce pracować w tej kampanii – stwierdził.

Sławomir Nowak dodał również, że nigdy nie ukrywał swojego zdania na temat startu Donalda Tuska w wyborach prezydenckich. – Nigdy nie ukrywałem tego poglądu. Uważam że Donald Tusk nie powinien startować w tych wyborach prezydenckich, gdyż naraziłby i swój autorytet i swój dorobek na bardzo brutalną, brudną kampanię wyborczą, nieuczciwą wobec niego i jego dorobku – wyjaśnił.

„Platforma musi przemyśleć swoje funkcjonowanie”

– Na pewno Platforma musi przemyśleć swoje funkcjonowanie, dlatego że znajduje się w bardzo trudnej sytuacji od wielu, wielu lat. Powstaje bardzo silna konkurencja na lewicy, niezależnie od tego, jakie są tam pęknięcia wewnętrzne i jak ten tercet jest egzotyczny w postaci lewicy, to jest to konkurencja, na którą nie można nie zwracać uwagi – stwierdził Sławomir Nowak.