NA ŻYWO: Expose Mateusza Morawieckiego

12:00 - Powiem ogólnie tak: niedługie expose, takie, które można było spokojnie przyjąć, nie wierzę, że mogło kogokolwiek zanudzić. Cieszę się, że premier podkreślił też kwestię równości kobiet, równego wynagradzania za tę samą pracę - podsumował prezydent. 11:59 Andrzej Duda podkreślił, że dawanie szansy na rozwój młodym ludziom, wspieranie przedsiębiorczości to również ważne elementy polityki premiera, które będą kontynuowane - jak wynika z expose. https://twitter.com/prezydentpl/status/1196738175244361728?s=20 11:57 Z dziennikarzami spotkał się Andrzej Duda, który skomentował expose Mateusza Morawieckiego. - Cieszę się, że pan premier w tak spójny sposób przedstawił zręby swojej polityki i że ona tak spójnie nawiązuje do tego, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie cztery lata - powiedział prezydent. 11:28 - Jaką Polskę przekażemy naszym następcom? Nadeszła pora rozstrzygnięć. Idziemy ku nowemu i niech Bóg nad naszą drogą czuwa. Dziękuję bardzo - zakończył expose Mateusz Morawiecki. 11:27 - Możemy być najsilniejszym pokoleniem, jakie miała Polska - twierdzi szef rządu. - To ambicja, którą noszą w sobie wszyscy Polacy - dodaje podkreślając potrzebę wytrwałości i wiary w siebie. 11:26 Szef rządu mówi o wierze w "naszą własną drogę oraz polską samodzielność i upór, które dały tylu wielkich odkrywców i naukowców". - Wierzę w polską wyobraźnię i polską wrażliwość - podkreśla Mateusz Morawiecki. 11:25 Premier mówi teraz o współpracy rządu z zewnętrznymi ekspertami, którzy doradzają m.in. w dziedzinie służby zdrowiu. - To parlament nas wszystkich, całego narodu - argumentuje. 11:24 - Polska staje przed ogromną szansą budowy swojej przyszłości. Przyszłości dla siebie i dla innych - mówi premier dodając, że "w dzisiejszym świecie najlepiej radzą sobie wspólnoty, które potrafią wypracować konsensus wokół kluczowych spraw". 11:23 Szef rządu zastanawia się o to, jak Polskę widać z zewnątrz i przypomina, że do naszego kraju przyjeżdża 20 mln turystów rocznie. - Polska to ciekawy i bogaty swą kulturą kraj - przekonuje. Zapowiada także budowę polonijnych szkół letnich dla dzieci migrantów. 11:21 Przypomnienie zapowiedzi inwestycji infrastrukturalnych:

https://twitter.com/PremierRP/status/1196734915808833536?s=20 11:20 - Razem zabiegamy o dobry budżet unijny. Razem zapobiegliśmy ściągnięciu tysięcy uchodźców z Bliskiego Wschodu - mówi Mateusz Morawiecki. 11:19 Mateusz Morawiecki mówi o tym, że PiS chce Unii Europejskiej blisko współpracującej z Wielką Brytanią po brexicie. 11:19 Premier zaznacza, że Europa potrzebuje powrotu do swoich korzeni i wartości. - Na dalekim Wschodzie i bliskim Wschodzie i dla nas najbliższym Wschodzie są międzynarodowi gracze, którzy chętnie skorzystają ze słabości Europy - przekonuje szef rządu. 11:18 Szef rządu mówi obronie sojuszu Europy i Stanów Zjednoczonych. - NATO dba o porządek globalny - twierdzi Mateusz Morawiecki zaznaczając, że Polska musi pozostać ważną częścią zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej. 11:16 Szef rządu mówi o uczciwej konkurencji. - Nie będziemy zgadzać się na dyskryminację polskich przedsiębiorców - zapowiada. - Dominująca pozycja korporacji w niektórych sektorach zakłóca konkurencję - dodaje. 11:15 Mateusz Morawiecki podkreśla, że cała Europa korzysta z doświadczeń Polski w zakresie walki z rajami podatkowymi. 11:14 Premier zapowiada dążenie do sprawiedliwego systemu podatkowego, mówiąc m.in. o tym, że największe i najbogatsze firmy świata muszą płacić podatki tam, gdzie czerpią zyski. 11:14 Premier podkreśla, że nie ma "nic bardziej normalnego" niż walka o własny interes w Unii Europejskiej. - Każdy tak robi, to standard - przekonuje. 11:13 Apel o zmianę konstytucji jest już szeroko komentowany w mediach społecznościowych. Przypominamy słowa premiera:

https://twitter.com/tvp_info/status/1196733021183004673?s=20 11:12 - Za mało wierzymy we wspaniałą przyszłość. Wielkie cywilizacyjne projekty będą tworzyć przyszłość Polski - zaznacza premier. 11:12 Szef rządu mówi teraz o zmianach w budownictwie mieszkaniowym, w tym o programie "Mieszkanie plus". 11:11 - Polacy mają prawo, aby ich dzieci mogły oddychać czystym powietrzem. To dobro publiczne, które nie zna podziałów politycznych - zaznacza Mateusz Morawiecki. 11:11 Kilka zdjęć z Sejmu:

https://twitter.com/KancelariaSejmu/status/1196732239733805057?s=20 11:09 Szef rządu zapowiada powołanie pełnomocnika ds. odnawialnych źródeł energii. - Odpowiedzialnie myśląc o środowisku trzeba walczyć też o to, by plastik nie zalał naszej planety. Wprowadzimy system kaucyjny na butelki plastikowe - mówi premier. 11:07 - Zmieńmy konstytucję RP tak, by zagwarantować środki PPK i indywidualnych kont emerytalnych, zagwarantować ich bezpieczeństwo i ochronę - apeluje premier do wszystkich obecnych na sali posiedzeń. 11:05 Fragment expose:

https://twitter.com/pisorgpl/status/1196730582388158464?s=20 11:05 - Po raz pierwszy w latach III RP więcej było Polaków, którzy mogą jakieś sumy oszczędzić niż tych, którzy nie mogą nic zaoszczędzić - mówi premier bazując na danych GUS, które go "bardzo ucieszyły". 11:03 Mateusz Morawiecki mówi o planach modernizacji i budowy ponad 9 tys. torów kolejowych. Zapowiada budowę nowych peronów i stacji a także rozbudowę połączeń komunikacyjnych. - Dobrobyt zależy także od dobrej infrastruktury - podkreśla. 11:02 Szef rządu zapowiada, że w ciągu najbliższych 4-6 lat miliardy złotych zostaną zainwestowane w największe polskie projekty, w tym w budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego czy przekop Mierzei Wiślanej. 11:01 - Polska wielkich projektów to też normalność. Normalność w przypadku ambitnego państwa i odważnego społeczeństwa - zaznacza Mateusz Morawiecki. 11:00 Szef rządu zaznacza, że wieś jest ogromną wartością dla "polskiej gospodarki, polskiej przyrody, polskiej kultury i polskiego społeczeństwa". 10:59 Mateusz Morawiecki mówi teraz o dopłatach rolników. - Przekonamy Europę do dobrych rozwiązań dla wsi na poziomie europejskim - zapowiada. 10:59 https://twitter.com/PremierRP/status/1196729395827871744?s=20 10:58 Premier zaznacza chęć promowania kreatywności i innowacyjności. Przypomina sukcesy polskich studentów w zakresie programowania. - Wyścig z czasem trwa, więc dostosujemy program nauki do wymagań współczesnych gospodarek - podkreśla. 10:57 Z cyklu zapowiedzi gospodarcze:

https://twitter.com/PiS_Maz/status/1196729233005043713?s=20 10:56 Mateusz Morawiecki zapowiada wprowadzenie tzw. estońskiego CIT, który będzie wsparciem dla reinwestycji zysków. - Będziemy też jednym z najbardziej przyjaznych krajów dla inwestorów zagranicznych - dodaje. 10:55 Słowo "normalność" wielokrotnie pada podczas dzisiejszego expose premiera:

https://twitter.com/PremierRP/status/1196728431842603008?s=20 10:55 Premier podkreśla, że "sercem nowoczesnej gospodarki jest przedsiębiorczość". - Rząd PiS obniża podatki dla przedsiębiorców, wspieramy i będziemy wspierać polskie firmy - zaznacza. 10:54 - Żeby zrealizować wszystkie plany społeczne i rozwojowe, musimy oprzeć się na nowoczesnej gospodarce - twierdzi Mateusz Morawiecki. Dodaje, że w tych planach trzeba oprzeć się na fachowcach. 10:53 - Dokonamy fundamentalnego przeglądu instytucji państwowych, redukcji biurokracji - zapowiada premier i dodaje, że dzięki tym działaniom uda się zaoszczędzić kilka miliardów złotych. 10:53 Krótkie przypomnienie tego, co szef rządu mówił o zmianach w prawie drogowym:

https://twitter.com/PremierRP/status/1196728001372852224?s=20 10:52 Premier mówi także o sporcie, w tym amatorskim. Przypomina, że rząd inwestował w obiekty sportowe i "jest gotowy na jeszcze więcej". 10:52 Mateusz Morawiecki mówi o nowoczesnych placówkach wyposażonych w światowej klasy urządzenia. Dodaje, że rząd wprowadzi modernizację szpitali, w których takich urządzeń jeszcze nie ma. 10:51 - Podnieśliśmy radykalnie nakłady na zdrowie, które wzrosły o ponad 50 proc. - mówi szef rządu. - Przeznaczymy niemal miliard złotych na supernowoczesne centrum onkologii - dodaje. 10:50 Przypomnienie słów premiera:

https://twitter.com/PiS_Maz/status/1196726925701591040?s=20 10:49 Szef rządu mówi teraz o cyfryzacji podkreślając, że udało się ulepszyć informatyzację służby zdrowia. - Każdego dnia wystawiamy około miliona e-recept oraz elektronicznych zwolnień - dodaje podkreślając, że hasłem rządu będzie: "Od Polski papierowej do Polski cyfrowej". 10:48 - Wprowadzimy mechanizmy sprawdzania satysfakcji obywatela z kontaktu z urzędem - zapowiada premier. I dodaje, że to "urzędy są stworzone dla ludzi, a nie ludzie dla urzędów". - Wdrożymy odmiejscowienie usług publicznych - dodaje. 10:47 Premier twierdzi, że "niezawisłość nie oznacza braku odpowiedzialności" - Demokratycznie wybrany parlament ma wpływ na obsadę sądów w każdym kraju - zaznacza Mateusz Morawiecki i dopytuje, czy opozycja w innych krajach chodzi "ze skargami" do innych instytucji. 10:46 Mateusz Morawiecki mówi o budowie państwa przyjaznego dla obywatela. - Lepsze państwo to też lepszy wymiar sprawiedliwości - mówi premier zapowiadając jednocześnie kontynuację reform w tym zakresie. 10:45 - Już dziś zapraszam opozycję, pracowników i przedsiębiorców do wspólnej, merytorycznej pracy. Współpraca ponad podziałami na rzecz wspólnego dobra to też piękny przejaw normalności - twierdzi premier. 10:43 - Inwestujemy w tych, którzy niosą Polskę dalej: w uczniów, nauczycieli, w oświatę - mówi Mateusz Morawiecki. Dodaje, że rząd PiS zwiększył subwencję oświatową. 10:42 Podsumowanie zapowiedzi działań gospodarczych, o których mówił szef rządu:

https://twitter.com/PremierRP/status/1196725259799531526?s=20 10:42 - Nikt nie może zmuszać drukarza, aby ten drukował plakaty, które godzą w jego wartości - twierdzi premier zaznaczając zarazem, że jesteśmy "narodem tolerancji", ale przede wszystkim "wolności". 10:41 Tak to wygląda z punktu widzenia Krzysztofa Śmiszka:

https://twitter.com/K_Smiszek/status/1196724899227865090?s=20 10:40 Mateusz Morawiecki mówi teraz o wypadkach powodowanych przez nietrzeźwych kierowców. - Lepiej jest zapobiegać niż karach - mówi szef rządu zaznaczając wzmocnienie profilaktyki osób cierpiących na alkoholizm i podkreślając, że pijani kierowcy będą surowiej karani. 10:38 Premier mówi teraz o bezpieczeństwie na drogach. Zapowiada utworzenie programu bezpiecznej infrastruktury drogowej. - Nie może być dłużej tak, że przejście dla pieszych jest najbardziej niebezpiecznym na drogach - mówi szef rządu i zapowiada wprowadzenie pierwszeństwa dla pieszych nawet, jeśli dopiero zbliżają się do przejścia. 10:36 Szef rządu mówi o tym, że ci, którzy chcą wprowadzić w szkołach "ideologiczne podręczniki", chce podłożyć pod Polskę "ładunek wybuchowy" i wywołać "wojnę kulturową" 10:35 - Dzieci są nietykalne. Kto podniesie na nie rękę, tę "ideologiczną rękę", ten podnosi rękę na całą wspólnotę - mówi Mateusz Morawiecki. 10:34 - Mama po urlopie macierzyńskim musi mieć większą łatwość w powrocie na rynek pracy. Nasze działania będą temu służyć - zaznacza szef rządu. 10:33 Przypomnienie słów o migracji:

https://twitter.com/PremierRP/status/1196722911731703808?s=20 10:32 - Wzmacniamy rodzinę i doceniamy pracę kobiet - podkreśla premier. Dodaje, że zróżnicowanie płac kobiet i mężczyzn jest w Polsce inne, niż w innych krajach europejskich. 10:31 Mateusz Morawiecki podkreśla wiarę w to, że "przyszłość naszych dzieci powinna być budowana na stabilnym fundamencie rodziny". 10:31 Premier mówi o zmianach dla małych i średnich polskich firm. - Nie zapominamy o emerytach, seniorach, o niepełnosprawnych. Będziemy kontynuować wypłatę 13. emerytury - mówi. I dodaje, że rząd rozbudowuje domy seniora. 10:30 Mateusz Morawiecki będzie mówił teraz o polskich rodzinach i demografii. - Wszystkie nasze żelazne zobowiązania wypełniamy, a rozkład jazdy mamy rozpisany. Zaczniemy od zmian dla polskich przedsiębiorców - podkreśla. 10:29 Premier zaznacza, że Rzeczpospolita jest "dobrem wspólnym wszystkich obywateli", a program PiS opiera się na wolności, demokracji i poszanowaniu własności. - My wierzymy w tej wartości - dodaje. 10:28 - Chcemy awansu całej polskiej wspólnoty. Nie chcemy być biednym krajem bogatych ludzi ani bogatym krajem biednych ludzi. Chcemy być bogatą wspólnotą - mówi szef rządu. 10:28 W mediach społecznościowych pojawiają się kolejne komentarze posłów opozycji:

https://twitter.com/pomaska/status/1196721175751254016?s=20 10:27 Mateusz Morawiecki przypomina o zainaugurowaniu ruchu bezwizowego do Stanów Zjednoczonych. - To jest normalność, która wreszcie do nas wróciła - podkreśla. 10:26 https://twitter.com/PremierRP/status/1196721359818297344?s=20 10:26 Szef rządu zapowiada wprowadzenie "wielkiej strategii demograficznej" oraz strategii powrotu do ojczyzny. Ma na myśli nie tylko migrantów zarobkowych, ale również tych Polaków, którzy mieszkają na wschodzie Europy. 10:25 - Rok 2018 był pierwszym rokiem, w którym nastąpiło znaczące zmniejszanie rodaków na emigracji. Polacy w końcu walizki rozpakowują, a nie pakują - zaznacza Mateusz Morawiecki. 10:25 Premier mówi teraz o ruchach migracyjnych polegających na wyjazdach mieszkańców Europy Środkowej do krajów Europy Zachodniej. 10:24 Szef rządu zaznacza, że niemiecka prasa zwraca uwagę na "polski cud gospodarczy". 10:23 Mateusz Morawiecki mówi o inwestowaniu w drogi lokalne i krajowe, rozwijaniu sportu, wspieraniu rodzin oraz walce o czyste powietrze. Dodaje, że te działania sprawiają, że w Polsce można czuć się "normalnie, bezpiecznie, jak u siebie w domu". 10:22 Expose śledzi także była premier:

https://twitter.com/BeataSzydlo/status/1196719691609378816?s=20 10:22 Premier mówi o tym, że w Polsce spadł poziom biedy. - Wielu z nas ma w swojej biografii "Solidarność". Ale dla nas solidarność to nie historia, a kamień węgielny naszej polityki - podkreśla szef rządu. 10:21 Politycy opozycji na bieżąco komentują expose premiera:

https://twitter.com/MKierwinski/status/1196719130247880704?s=20 10:20 - Naszym głównym celem jest zbudowanie Polski jako najlepszego miejsca do życia w Europie. To marzenie milionów Polaków - mówi Mateusz Morawiecki. 10:20 Szef rządu mówi o globalnej niesprawiedliwości przejawiającej się we wzroście nierówności, powstawaniu raju podatkowych czy o praniu brudnych pieniędzy. - To zwiastuny przyszłości, której nie chcemy - zaznacza. 10:19 - Potrzebujemy odważnej Polski i odważnej wizji Polski. Musimy dalej pracować na naszą pozycję w sieci nowoczesnych gospodarek - podkreśla szef rządu. Zdaniem Mateusza Morawieckiego, Polska powinna "wystrzegać się pułapek". https://twitter.com/PremierRP/status/1196719184266305536?s=20 10:18 - Czy działaliśmy w interesie możliwie całego społeczeństwo? Czy polskie społeczeństwo było podmiotem czy przedmiotem transformacji? - rozważa premier dodając, że PiS po raz drugi wygrał wybory, ponieważ znajduje inne, niż do tej pory, odpowiedzi na wspomniane pytania. 10:17 Premier mówi teraz o tym, co udało się zrobić przez ostatnie 30 lat. Dziękuje wszystkim ministrom i premierom, którzy w tym czasie pracowali na rzecz kraju. 10:17 Mateusz Morawiecki mówi o wyzwaniach, jakie stały przed Polską przez ostatnie 300 kraju. - Niewiele jest narodów, które miały drogę do nowoczesności tak trudną jak my - dodaje. 10:16 Premier mówi, że "w obliczu globalnych wyzwań" liczy na współpracę wszystkich opcji politycznych. Taka kooperacja ma się odbywać "w imię normalności". - Nasz cel to państwo dobrobytu - dodaje. 10:15 - Jakie będzie miejsce Polski w świecie, który właśnie przechodzi czwartą rewolucję przemysłową? Czy produkty i rozwiązania "made in Poland" dotrą do każdego zakątku globu? - rozważa Mateusz Morawiecki i dodaje, że polityka jest "obietnicą lepszej przyszłości". 10:14 Szef rządu mówi o "silnym i demokratycznym" mandacie przyznanym PiS przez wyborców. - Dziękuję za zaufanie, a Wysoką Izbę proszę o wotum zaufania dla naszego rządu - dodaje. 10:14 - Polacy powierzyli PiS zadanie budowy polskiego państwa dobrobytu. Państwa bezpiecznego i nowoczesnego - mówi Mateusz Morawiecki. 10:13 Mateusz Morawiecki rozpoczyna swoje expose. 10:12 Jest coraz ciekawiej, interweniuje Janusz Korwin-Mikke. Braun powoli schodzi z mównicy. 10:12 Tak to obecnie wygląda:

https://twitter.com/KubaOworuszko/status/1196717711369424896?s=20 10:11 Poseł Konfederacji nie chce wpuścić szefa rządu na mównicę twierdząc, że chce wystąpić z wnioskiem formalnym. Interweniuje Marek Suski. 10:10 Premier wychodzi, by wygłosić przemówienie, ale jego miejsce tymczasowo zajmuje Grzegorz Braun. 10:07 Elżbieta Witek prosi już o zajmowanie miejsc. Marszałek Sejmu przywitała prezydenta Andrzeja Dudę, marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego. 10:02 Szef rządu jest już na miejscu:

https://twitter.com/JacekGadek/status/1196711419913347072?s=20 10:00 Sejmowa sala posiedzeń powoli się zapełnia. 09:54 Tymczasem opozycja zapowiada sprawdzanie na bieżąco tego, co mówi szef rządu:

https://twitter.com/Gosc_RadiaZET/status/1196687003330449410?s=20 09:10 O expose przypomina Kancelaria Premiera:

https://twitter.com/PremierRP/status/1196397886268940289?s=20 08:55 Przypominamy, co czeka nas dzisiaj w Sejmie:

Nie tylko exposé premiera Morawieckiego. Sejm o 30-krotności ZUS i wzroście akcyzy

Jak podaje Kancelaria Sejmu, po expose izba niższa przeprowadzi tzw. debatę średnią, trwającą cztery godziny, w ramach której: Prawu i Sprawiedliwości przysługuje 117 minut wystąpienia, Koalicji Obywatelskiej – 68 minut, Lewicy – 28, Koalicji Polskiej-Polskiemu Stronnictwu Ludowemu-Kukiz’15 – 18 minut, a Konfederacji – 9 minut. Zgodnie z art. 112 Regulaminu Sejmu w debacie, poza kolejnością posłów zapisanych do udziału w dyskusji, Marszałek Sejmu może udzielić głosu wyłącznie Premierowi. Posłowie będą mogli także kierować pytania do premiera Mateusza Morawieckiego, po których głos będzie mógł zabrać wyłącznie premier (art. 112 Regulaminu Sejmu).

Kontrowersyjne projekty

Ale to nie koniec ważnych wydarzeń politycznych tego dnia. Sejm zajmie się też pierwszymi projektami ustaw w tej kadencji dotyczącymi zniesienia limitu 30-krotności przy składkach ZUS, wzrostu akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe oraz zmian w ustawie o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Właściwie przy każdym z nich należy spodziewać się emocji. Ciekawe będzie głosowanie dotyczące ZUS, bowiem koalicjant Prawa i Sprawiedliwości ze Zjednoczonej Prawicy – Porozumienie Jarosława Gowina, zapowiadało, że nie poprze tego projektu. Języczkiem u wagi w tej sytuacji może okazać się Lewica. Ponadto posłowie wybiorą skład Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Kolejny dzień 1. posiedzenia Sejmu zaplanowano w czwartek.

