Intensywny dzień w Sejmie. Dyskusja po expose i głosowanie nad wotum zaufania

21:35 Dziękujemy za śledzenie relacji we Wprost.pl. 21:33 Posłowie biją brawo. Mateusz Morawiecki otrzymał kwiaty. 21:33 Za wyrażeniem wotum zaufania głosowało 237 parlamentarzystów, przeciw było - 214, a wstrzymało się - 3 posłów. 21:31 Zaraz odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. 21:30 Sejm dokonał wyboru składu osobowego Komisji do Spraw Służb Specjalnych. 21:28 twitter.com 21:27 - Potrzebujemy spójnej, odważnej polityki prorodzinnej - stwierdził Mateusz Morawiecki w jednym z ostatnich punktów swojego przemówienia. 21:24 - Do 100 dni po rozpoczęciu naszych rządów przedstawimy plan realizacji co najmniej 100 obwodnic - powiedział premier. 21:23 Mateusz Morawiecki, odnosząc się do pytań o reformę sądownictwa, stwierdził, że należy ją kontynuować. - Na pewno potrzebujemy reformy sądów. Bardzo dobrze się stało, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości zrozumiał, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest kompetencją krajów członkowskich - powiedział. 21:20 Podczas wystąpienia w Sejmie premier Mateusz Morawiecki mówił także o inflacji. - Ceny bardzo wielu artykułów spożywczych rok do roku poszły w dół, niewielkiej liczby warzyw poszły do góry, choć w ostatnich miesiącach tanieją. Energia elektryczna minus 6 procent - powiedział. - Mamy do czynienia z relatywnie niewysoką inflacją. Na przyszły rok zakładana jest na 2,5 procenta - stwierdził. 21:17 - Było pytanie o podatek od platform cyfrowych. (...) To jest podatek, który od kilku miesięcy jest dyskutowany, przeze mnie też podnoszony na Radzie Europejskiej - powiedział Mateusz Morawiecki. 21:13 Premier stwierdził, że jego "rząd w ciągu dwóch lat zrealizował wszystkie postulaty Polskiego Alarmu Smogowego". 21:10 twitter.com 21:10 - Było pytanie, kto będzie leczył w odnowionych szpitalach. Nie da się skompensować wielkich ubytków i deficytów, kiedy wyjechało 20 do 30 tys. lekarzy. Biedna Polska zapłaciła bogatej Szwecji, bogatej Anglii - powiedział Mateusz Morawiecki. 21:08 Premier zaznaczył , że "jest wiele do zrobienia". - Deficytów w obszarze służby zdrowia jest sporo - stwierdził. 21:06 Premier Mateusz Morawiecki poruszył także temat dotyczący służby zdrowia.



twitter.com 21:05 - Były pytania o elektromobilność, autobusy elektryczne, samochody elektryczne. Polska jest największym eksporterem baterii litowo-jonowych w Europie. To brzmi jakby było dość proste, ale to jeden z najbardziej zaawansowanych produktów sfery elektromobilności - stwierdził Mateusz Morawiecki. 21:03 Mateusz Morawiecki mówił także o podatku VAT.



twitter.com 21:01 - Popracujmy razem, jako patrioci, nad tym, żeby nie podminowywać morale Ministerstwa Finansów. To są pieniądze całego społeczeństwa - mówił premier z sejmowej mównicy.; 20:59 Kancelaria Premiera opublikowała na Twitterze grafikę, na której przedstawiono wpływy z podatku CIT na przestrzeni lat.



twitter.com 20:57 - Podatek CIT jest jednym z głównych źródeł dochodów, którym finansujemy politykę społeczną, służbę zdrowia, politykę antysmogową, oświatę. Jest się czym pochwalić. - powiedział premier polskiego rządu. 20:53 - Bardzo dziękuję za te pytania, za długą dyskusję - powiedział premier Mateusz Morawiecki. - Zacznę od tego, który chyba najczęściej tutaj padał - temat podatków od korporacji - stwierdził premier. 20:50 Posiedzenie zostało wznowione. Premier Mateusz Morawiecki będzie odpowiadał na pytania, które przez ostatnie kilka godzin zadawali mu politycy różnych ugrupowań. 20:32 Trwa bardzo intensywny dzień w polskim Sejmie. Dzisiaj również rozegrany zostanie mecz pomiędzy Polską a Słowenią. "Polityka polityką, ale dziś wspólnie podziękujmy Łukaszowi Piszczkowi za dekadę reprezentowania Polski!" - napisał premier Mateusz Morawiecki.



twitter.com



Zapraszamy do śledzenia relacji z meczu we Wprost.pl.



https://www.wprost.pl/sport/relacje-na-zywo/10271347/na-zywo-polska-slowenia-ostatni-mecz-lukasza-piszczka-i-tych-eliminacji.html?time=20:32 20:24 Elżbieta Witek ogłosiła przerwę do 20.45. 20:21 Przypomnijmy, w jaki sposób Beata Szydło zareagowała na materiał 'Superwizjera" TVN.



Beata Szydło reaguje na reportaż „Superwizjera” TVN: Ta sugestia to szczególnie obrzydliwe kłamstwo 20:18 - Państwo nie może być nocnym stróżem przysypiającym na służbie - tak pan powiedział. To w sprawie Banasia chyba państwo panu przysnęło. I w sprawie spotkań pani premier Kopacz z przestępcami... - powiedział Adam Szłapka z KO. - W sprawie pani premier Szydło - skorygował polityk, słysząc entuzjastyczną reakcję sali. 20:15 Po raz kolejny pojawiają się pytania o budowę lokalnych dróg i harmonogram prac związanych z ich powstawaniem. Inne poselskie wystąpienia dotyczą m.in. reformy sądownictwa, a także wdrożenia konwencji antyprzemocowej. 20:08 Dyskusję obecnie prowadzi Elżbieta Witek. 20:04 Małgorzata Gosiewska powiedziała, że jest "godzinne opóźnienie". Przypomnijmy - początkowo głosowanie nad wotum zaufania miało się odbyć między godz. 20:00 – 20:15. 19:58 - Jako ludzie, którzy lubią sport, mam nadzieję, że szybko nawiążemy kontakt - powiedział Tomasz Zimoch, zwracając się do Mateusza Morawieckiego. - Czy pan może zapewnić, że nikt w Polsce nie będzie napiętnowany, tylko dlatego, że ma inne poglądy niż pan i pana obóz? - zapytał. 19:53 Program czyste powietrze, kwestie dotyczące sądownictwa, a także ochrona środowiska - to kolejne kwestie, które poruszają politycy z mównicy sejmowej. 19:45 Przypomnijmy - dzisiaj w polskim Sejmie Mateusz Morawiecki wygłosił expose. Następnie rozpoczęła się dyskusja, a od ponad dwóch godzin politycy zadają pytania premierowi Morawieckiemu. Głosowanie nad wotum zaufania, zgodnie z harmonogramem prac Sejmu, ma się odbyć między godz. 20:00 – 20:15. 19:37 Dużo dzieje się dzisiaj w polskiej polityce.



Koalicjanci piszą do PiS. Chcą odwołania Biejat z funkcji przewodniczącej komisji 19:32 Kolejne pytania dotyczą tego, ile będzie wynosiła podwyżka prądu, a także programu tanich mieszkań. Po raz kolejny pojawia się także temat zapewnienia dzieciom edukacji seksualnej. 19:18 - Czy przez cztery lata zrobiliście cokolwiek (...), by osoby na pasach nie ginęły? Niestety, odpowiem od razu - nie zrobiliście nic. Wręcz przeciwnie, dajecie przyzwolenie na szybką jazdę. Sami łamiecie przepisy, gnając na złamanie karku rządowymi, państwowymi limuzynami - powiedziała Klaudia Jachira. 19:07 Kolejni przedstawiciele poszczególnych ugrupowań pytają premiera Mateusza Morawieckiego o działania, które zostaną podjęte w walce z ASF, a także o nakłady finansowe na służbę zdrowia. W ciągu ostatnich kilku minut podniesiony został także temat zbiorników retencyjnych, reformy szkolnictwa, a także edukacji seksualnej. Jak widać, tematy są bardzo zróżnicowane. 19:02 Sala plenarna wciąż świeci pustkami. 18:59 Już od dwóch godzin politycy zadają pytania Mateuszowi Morawieckiemu. Przypomnijmy - głosowanie nad przedstawionym przez premiera programem działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania jest przewidziane na godz. 20:00-20:15. 18:50 Politycy pytają premiera Mateusza Morawieckiego o połączenia kolejowe, problemy związane z emigracją, a także kwestie dotyczące służby zdrowia i innowacyjności inwestycji. 18:42 W Sejmie zwołano specjalne spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy.



Onet: Zwołano pilne spotkanie Kaczyńskiego, Gowina i Ziobry 18:37 twitter.com 18:31 Zachęcamy do przeczytania tekstu Joanny Miziołek. Dziennikarka "Wprost" komentuje expose Mateusza Morawieckiego.



Koniec dolce far niente opozycji. Zandberg punktuje PiS, partia rezygnuje z ważnego projektu ustawy 18:25 - Mam wielką prośbę. Szanowni państwo, jeżeli już nie możecie użyć słów "pani marszałek", po prostu pomińcie ten fragment, bo ja się nie czuję marszałkinią - powiedziała Małgorzata Gosiewska, która prowadzi dyskusję. 18:23 twitter.com 18:19 - Dlaczego PiS łamie prawa człowieka? Czy pański rząd będzie łamał prawa człowieka? - zapytał Krzysztof Mieszkowski. 18:16 - Czy może być bezpieczny kraj, w którym służby specjalne dopuszczają do tego, że szef NIK-u ma kontakty z gangsterami, niejasne finanse? - pytał Marcin Kierwiński. 18:14 Kolejne pytania dotyczą sposobu, w jaki rząd zamierza walczyć ze skutkami suszy, kiedy Olga Tokarczuk zostanie zaproszona do Sejmu oraz planowanego wsparcia dla przedsiębiorców i uproszczenia prawa podatkowego. 18:07 Pytania zadawane premierowi Mateuszowi Morawieckiemu są bardzo zróżnicowane. Odnoszą się do kwestii lokalnych, krajowych a także miejsca Polski w polityce zagranicznej. 18:04 Kwestia programu Mieszkanie Plus wraca także w wypowiedzi posła Arkadiusza Marchewki. 18:02 Kolejne pytania zadawane przez polityków dotyczą problemów demograficznych, programu Mieszkanie Plus, a także kwestii związanych z ekologią. 17:55 Głosowanie nad przedstawionym przez premiera programem działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania jest przewidziane na godz. 20:00-20:15. 17:49 Nie będzie dyskusji w Sejmie na temat zniesienia 30-krotności składki na ZUS. Projekt ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości został wycofany.



PiS wycofuje projekt ws. zniesienia 30-krotności składki na ZUS 17:43 Wciąż na mównicę wychodzą kolejni politycy, którzy zadają pytania premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Pytają m.in., jakie działania są przewidziane w stosunku do osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także o kwestie związane z subwencjami oświatowymi dla samorządów. 17:36 - Natomiast zupełnie poważnie - expose pana premiera nie zaskoczyło - ocenił Berkowicz. 17:34 W czasie zadawania pytań politycy odnoszą się również do swoich wcześniejszych wypowiedzi. - Poseł Zandberg powiedział, że w Polsce mieszkają zarówno katolicy, muzułmanie i ateiści itd. - stwierdził Konrad Berkowicz. - Chciałbym zwrócić uwagę, że w Polsce mieszkają również katoliczki, ateistki i muzułmanki. Prosiłbym w przyszłych wystąpieniach tych grup nie wykluczać - stwierdził. 17:30 Kolejne pytania dotyczą limitów przyjęć na studia lekarskie, terminów dotyczących budowy konkretnych dróg, problemu emigracji, a także likwidacji umów śmieciowych. 17:23 Arkadiusz Mularczyk z PiS pytał, jakie działania planuje podjąć rząd, aby ograniczyć biurokrację i przyspieszyć rozpatrywanie spraw w urzędach. 17:19 - Ile będą wynosiły podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia i ile do tych podwyżek będą musiały dołożyć samorządy? - pytał Tomasz Trela z Lewicy. 17:15 - Rodzina to arcypolska wartość - brawo panie premierze piękne sformułowanie. (...) Czy pana rząd będzie walczył o zakazanie w Polsce aborcji eugenicznej? - pyta premiera Morawieckiego Krzysztof Tuduj z Konfederacji 17:09 Politycy pytają premiera o obietnice z poprzednich lat, a także kwestie lokalne np. dotyczące budowy konkretnych dróg. 17:05 Krzysztof Bosak mówił o programie prodemograficznym. Zwrócił się do premiera z prośbą o przedstawienie szczegółów dotyczących jego założeń. 17:02 Joanna Senyszyn zwróciła uwagę na problem dotyczący przemocy, której doświadczają m.in. dzieci. Pytała, co premier Mateusz Morawiecki zamierza zrobić w tej kwestii. 17:01 Waldemar Andzel z PiS pyta, jakie najważniejsze inwestycje drogowe są przewidywane do realizacji w przyszłości. 16:59 Teraz politycy będą zadawać pytania premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. 16:55 - Nie tylko KRS znalazła się na liście ofiar polityki PiS - stwierdziła Gasiuk-Pihowicz. Polityk dodała, że "rozmontowano niezależny TK". 16:53 - Sporo pan dzisiaj obiecał, panie premierze. Tylko, jak można wierzyć człowiekowi, który został skazany za kłamstwo? - zapytała Kamila Gasiuk-Pihowicz. 16:50 Arkadiusz Myrcha z KO skupił się na kwestiach związanych z sądownictwem. - Średni czas rozpoznawania spraw (...) wydłużył się o ponad 1,3 miesiąca. Jesteście państwo rekordzistami - ocenił polityk. 16:42 - Zmasakrowaliście polską edukację. Pozbawiliście polskie dzieci szansy na konkurowanie z ich rówieśnikami z krajów europejskich - stwierdziła Katarzyna Lubnauer. 16:39 - Jakby Pinokio miał twarz, to w Polsce miałby pana twarz - powiedziała Katarzyna Lubnauer, zwracając się do premiera Mateusza Morawieckiego. - Po czterech latach rządów zastanawiamy się tylko czy będzie źle, czy będzie gorzej - dodała. 16:37 - Przed tym rządem, przed Polską wielka przyszłość - zakończył Horała. 16:33 - Bezpieczeństwo ma wymiar nie tylko wewnętrzny, ale także międzynarodowy - stwierdził Marcin Horała. 16:28 Marcin Horała powiedział, że jednym z wielkich wyzwań współczesnych czasów jest "transformacja polskiej energetyki". Stwierdził, że transformację można przeprowadzić w taki sposób, żeby "nie szkodziła polskiej gospodarce, ale żeby ją napędzała". 16:25 - Najważniejszym celem jest dobrobyt Polaków - podkreślał polityk PiS. Mówił także o zmniejszającym się wskaźniku bezrobocia. 16:20 Polityk PiS mówił także o kwestiach związanych z gospodarką. - Już teraz pokazaliśmy, że potrafimy tak zarządzać, że ten rozwój może być rekordowy - podkreślił Marcin Horała. 16:14 Marcin Horała mówi, że w Polsce "mamy dwie tradycje - tradycję roku 1918 (...) oraz tradycję targowicy". 16:08 Głos zabiera Marcin Horała z PiS. Polityk mówi, że ugrupowanie, z którego się wywodzi będzie "jednoznacznie stawało w obronie naszej rodziny, naszej wiary, naszej tożsamości". - Obrona to słowo klucz - podkreślił polityk. - Żeby ta obrona była skuteczna, to potrzebna jest większość parlamentarna - dodał. 16:03 - Proszę zwrócić uwagę co się dzieje na Ukrainie, co się dzieje na Kaukazie. Tam są obecni nasi partnerzy z UE, Polski tam nie ma - dodał polityk KO. 16:02 - Faktycznie przeraziło mnie, gdy słuchałem pańskiego wystąpienia, jak mało wie pan o polityce zagranicznej - powiedział Paweł Kowal z KO, zwracając się do premiera Mateusza Morawieckiego. 15:58 Przemysław Czarnecki z PiS przypomina expose Beaty Szydło, a także reakcje opozycyjnych polityków, którzy zakładali, że nie uda się zrealizować obietnic. - Damy radę sprostać oczekiwaniom naszych rodaków - zapowiadał Czarnecki. Polityk mówił o "sukcesie gospodarczym będącym udziałem PiS". 15:53 - Mówi pan o strategicznym sojuszu ze USA, wy macie strategiczny sojusz z Donaldem Trumpem - powiedział Sławomir Nitras. 15:50 Na mównicy pojawił się Sławomir Nitras z KO. - Przez 30 lat w tej izbie, wszyscy polscy premierzy w swoich expose (...) prowadzili nas w kierunku Zachodu. Pan jest pierwszym premierem, który powiedział ten Zachód - stwierdził polityk. - Polski premier szczuje na Zachód - dodał Nitras. 15:48 Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS mówi o sprawach związanych z systemem edukacji, szkolnictwa. - My staramy się odwrócić nieszczęsny dla polskiej szkoły neoliberalny trend - stwierdziła. Polityk przekonywała, że ugrupowanie, z którego się wywodzi stawia na szkołę "egalitarną, taką samą dla wszystkich". 15:41 twitter.com 15:40 Izabela Leszczyna stwierdziła, że podczas expose Mateusz Morawiecki zaprezentował kilka punktów z programu Koalicji Obywatelskiej. 15:36 - Dlaczego nie przekazał pan Marianowi Banasiowi złotej myśli „wystarczy nie kraść”? Mógłby pan nie mieć problemów z budżetem - pytała Izabela Leszczyna. 15:34 Głos zabiera Izabela Leszczyna z KO. - Skok na kasę Polaków to wasz prawdziwy program. Okradniecie osoby z niepełnosprawnością, podwyższycie akcyzę. Zaczynacie tę kadencję z hukiem - powiedziała.



twitter.com 15:28 Sala plenarna jest prawie pusta. Wciąż trwa debata po expose premiera Mateusza Morawieckiego



twitter.com 15:20 - Pan premier mówił,że należy walczyć z rajami podatkowymi. Mam znacznie lepszy pomysł - należy tworzyć polskie raje podatkowe - powiedział polityk. 15:19 Głos zabiera Janusz Korwin-Mikke. - Z braku czasu powiem o tym, czego nie usłyszałem w przemówieniu premiera. Głupot nie słyszałem o elektrycznych samochodach - stwierdził. 15:16 - Dożyjemy dnia, że prezydent będzie kobietą - zakończyła swoją wypowiedź.



twitter.com 15:14 Barbara Nowacka omawiając sytuację kobiet, które chcą zostać matkami, stwierdziła także, że "pisowski rząd zlikwidował dofinansowanie do in-vitro". 15:13 Barbara Nowacka zwróciła uwagę na nierówności dotyczące kobiet i mężczyzn na rynku pracy. - Przeciętna kobieta w Polsce zarabia przeciętnie 700 złotych mniej niż mężczyzna - stwierdziła. 15:11 Głos zabiera Barbara Nowacka. - Ktoś może myśleć, że mamy premiera, który jest wizjonerem, ale on jest cynikiem - powiedziała. 15:03 Głos zabiera Joanna Borowiak z PiS. - Uzyskaliśmy solidny mandat do rządzenia na kolejną kadencję - powiedziała. Mówiła, że rządy Prawa i Sprawiedliwości gwarantują wprowadzenie programów, na których realizację politycy tego ugrupowania zawarli "pakt z Polakami". 14:59 - Ogrom spraw. Wypowiem jedno zdanie: mówili tu o obronie życia ludzie, którzy się nim nie przejmują. O bezpieczeństwie mówili ludzie, którzy widzą je w sprowadzeniu obcych wojsk do Polski. Nikt tu nawet nie reaguje na to - powiedział Grzegorz Braun. 14:56 Teraz głos zabiera Grzegorz Braun. Zaczął od odczytania wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. 14:55 - Składamy ważne projekty: o bezpieczeństwie klimatycznym, pierwszeństwie pieszych na przejściu i dofinansowaniu in vitro. To jest test waszej wiarygodności - zapowiedział Borys Budka. 14:52 - Odnoszę się do pana expose, choć miałem wrażenie, że to expose miało miejsce trochę później, że zamieniliście się panowie z Jarosławem Kaczyńskim - komentował Borys Budka. 14:51 - Czy zwykły obywatel dowie się z expose, jakie podwyżki cen czekają go od pierwszego stycznia? - pytał Borys Budka. 14:50 - Jedyne w czym jesteście dobrzy to w napuszczaniu jednych na drugich i pokazywaniu, że zwykły obywatel w starciu z państwem nie ma żadnych szans - stwierdził Budka. 14:49 twitter.com 14:47 - Czy symbolem transformacji gospodarczej ma być sprowadzany węgiel z Donbasu czy Mozambiku? - pytał dalej. - Czy symbolem polityki zagranicznej ma być porażka 27:1? Czy symbolem ochrony środowiska ma być wykluczanie miast z programu „Czyste powietrze”? - dodawał Budka. 14:45 - Premier odmieniał dzisiaj przez wszystkie przypadki słowo "normalność". (...) Czy symbolem nowych elit ma być pana kolega z resortu, który jeszcze przed chwilą przyklaskiwal pana przemówieniu, pan Banaś? To jest normalność? - pytał Budka. 14:43 - Spodziewałem się wystąpienia poważnego kandydata na premiera - zaczął Borys Budka. Polityk stwierdził, że widział "w Sejmie spikera telewizji publicznej, który żyje w innej rzeczywistości". 14:42 Teraz głos zabiera Borys Budka. 14:40 PSL zarzuca premierowi Morawieckiemu, że w expose poświecił jedynie 30 sekund rolnictwu.



twitter.com 14:38 - Nasze programy będą kontynuowane. Rząd Morawieckiego realizuje politykę. Do historii przeszło już przekonanie, że służby są silne wobec słabych, a bezradne wobec łamiących prawo - dodał. 14:33 Teraz głos zabiera Arkadiusz Czartoryski z Prawa i Sprawiedliwości. - Z kilku wypowiedzi słyszeliśmy, że jest to rząd kontynuacji. (...) To dobrze, że to jest rząd kontynuacji. Polacy chcą, aby dobre rzeczy były kontynuowane - stwierdził polityk. 14:30 - Dzisiaj ideologia, prymitywnego, materialistycznego konsumpcjonizmu stała się ideologią państwową i jest to pójście drogą Zachodu. Rewolucja obyczajowa - prawda jest taka, że rząd PiS to kolejny rząd kapitulacji wobec tęczowej, lewackiej rewolucji. Kapitulacji dlatego, że wicepremierem, ministrem w tym rządzie, jest Jarosław Gowin, ten który chce się kłaść Rejtanem w obronie gender studies. Ten rząd dopuszcza Tęczowe Piątki - dodał Winnicki. 14:29 - Pan premier Morawiecki powtarza ideologię ciepłej wody w kranie. To funkcjonalne wejście w buty Donalda Tuska, choć przy tym jest więcej biało-czerwonych flag i bogoojczyźnianej retoryki. Funkcjonalnie PiS zajmuje miejsce PO, bo PO boksuje przy lewej flance. PO wyrywa sobie z lewicą tego tęczowego sierpa i młota, którymi próbują nas tutaj atakować - stwierdził Winnicki. 14:26 Głos zabiera Robert Winnicki. 14:25 - Polska to jest wielka odpowiedzialność. Polska to jest nasza wspólna sprawa Polska wymaga od nas najważniejszych decyzji, podejmowanych tu. (...) Pana rząd tego nie gwarantuje, nie możemy zagłosować za wotum zaufania dla pańskiego rządu - powiedział Kosianiak-Kamysz. 14:23 - Jedynym gwarantem suwerenności niepodległego państwa polskiego jest wspólnota narodowa. Obywatele świadomi swoich praw i obowiązków (...) mają prawo czuć się w Polsce jak w swoim domu - podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. 14:21 twitter.com 14:19 - Ziemia jest nam nie tylko dana, ale jest nam też zadana, środowisko jest nam zadane, by o nie zadbać - stwierdził lider PSL, zwracając uwagę na problemy dotyczące zmian klimatycznych. Władysław Kosianiak-Kamysz mówił także o "pakcie na rzecz klimatu". 14:17 - My się możemy różnić, możemy się spierać z lewicą, ale ja nigdy nie powiem, że jesteście nic niewarci. Wasz głos jest potrzebny i go szanujemy - powiedział Kosiniak-Kamysz. W ten sposób lider PSL odniósł się do słów Kidawy-Błońskiej.



Kidawa-Błońska o Lewicy: Jeśli poprą projekt PiS, to znaczy, że są nic niewarci 14:16 - Ranking Banku Światowego. Gdy przejmowaliście władzę, byliśmy na 25. miejscu na świecie. Teraz jesteśmy na 40. A wyprzedza nas: Azerbejdżan, Kazachstan i Mauritius. Nie jest to zbyt wielki powód do dumy - powiedział Kosianiak-Kamysz. 14:13 - Ręce precz od polskich przedsiębiorców. Nie pozwolimy na wyzyskiwanie, oni są solą ziemi - grzmiał z mównicy Władysław Kosiniak-Kamysz. 14:12 - Expose to nie jest koncert życzeń, to poważna sprawa. Postawienie diagnozy i odpowiednich sposobów terapii, leczenia w sferach państwa, które tego potrzebują. Premier w swoim stylu pokazał taki koncert życzeń, bez konkretów, bez propozycji rozwiązań - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. 14:11 - Przed wyborami obiecaliście, że prąd będzie niższy, po wyborach się okazało, że będzie inaczej - oceniał. Polityk PSL w tym kontekście mówił o prawdzie przed- i powyborczej. 14:09 - Polska jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli, wszystkich Polaków - powiedział. Lider PSL przypomina słowa Mateusza Morawieckiego z expose, które wygłosił cztery lata temu. 14:07 Głos zabiera Władysław Kosiniak-Kamysz. 14:06 Zandberg zapowiedział, że koalicyjny klub Lewicy zagłosuje przeciwko wotum zaufania dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego. 14:02 - Lewica złoży projekt podatku od cyfrowych gigantów - stwierdził Adrian Zandberg. 13:59 Adrian Zandberg stwierdził, że poziom inwestycji jest "nędzny". 13:58 - Lewica zaproponuje nowy mechanizm: powiązanie płacy minimalnej ze średnim wynagrodzeniem. To odpowiedzialny mechanizm, dzięki któremu płace pójdą w górę. Wszystkie płace. Za wiedzę, za poświęcenie i ciężką pracę trzeba porządnie płacić - stwierdził Zandberg. 13:58 - Lewica zgłosi projekt podwyższenia płac w całej budżetówce. Prosta zasada: jeśli pracujesz w budżetówce, to nie możesz zarabiać mniej niż 3,5 tys. Pracy dla państwa trzeba przywrócić godność i właściwy status - dodał polityk. 13:57 - Zaproponujemy ustawę, która wprowadzi leki na receptę za 5 złotych. Bo to jest moralny skandal, że w Polsce osoby uboższe rezygnują z leczenia. Że biedni żyją o kilkanaście lat krócej niż bogaci - zapowiadał Zandberg. 13:56 twitter.com 13:55 Adrian Zandberg zapowiadał także, jakie działania Lewica zamierza podjąć w obecnej kadencji Sejmu. - W tej kadencji Lewica przedstawi ustawę, która podniesie wydatki na publiczną ochronę zdrowia do europejskiego poziomu, do 7.2 proc. PKB. Bez ściemniania, bez oszukiwania, bez księgowych sztuczek! - powiedział. 13:53 - Grozi nam wszystkim katastrofa klimatyczna. (...) Jeżeli nie powstrzymany zmian klimatu, to setki milionów ludzi ruszą na północ - mówił Zandberg. 13:52 - Skąd weźmie pan pieniądze, skoro boi się pan sięgnąć po podatki od wielkich korporacji? Znowu zrzucicie koszty na pracowników, na gospodarstwa domowe? To są pytania, na które Polacy powinni poznać odpowiedź - stwierdził Zandberg. 13:51 - My nie poprzemy waszych pomysłów, żeby wydawać na zbrojenia jeszcze więcej - zapowiada Zandberg. -Niektórym w PiS-ie marzy się wydawanie 3%, a może 4% PKB na armię. Lewica odpowiada: stop! Te pieniądze są potrzebne na szpitale i na szkoły. Na porządne funkcjonowanie polskiego państwa - dodał. 13:48 Adrian Zandberg przypomniał również protest lekarzy-rezydentów. - Obiecaliście lekarzom-rezydentom, że podniesiecie wydatki do europejskiego minimum, do 6% PKB. Uwierzyli wam i przerwali protest. I co się okazało? Oszukaliście ich - stwierdził. 13:46 - Nie dotrzymaliście słowa w sprawie reprywatyzacji. Miała być ustawa, która ją zatrzyma. Lokatorzy na nią liczyli. A wy ich zawiedliście. Dlaczego tego nie ma? - pytał Zandberg. 13:44 Zandberg program Mieszkanie Plus ocenił jako "kompromitację". - Mydliliście oczy, że da się budować mieszkania bez pieniędzy z budżetu państwa. Zamiast powołać publiczny podmiot odpowiedzialny za budowę mieszkań, opowiadaliście bajki, że problem mieszkaniowy rozwiążą prywatni deweloperzy - analizował. 13:43 - Pod waszymi rządami nadal kwitną śmieciówki, nadal jest łamane na masową skalę prawo pracy. Mieliście cztery lata, żeby to zmienić. To nie było kosztowne. A jednak tego nie zrobiliście - stwierdził Zandberg. 13:42 Adrian Zandberg omawia koncepcję państwa dobrobytu. - Państwo dobrobytu to tanie mieszkania na wynajem, to dobrze dofinansowane szpitale, bezpłatna ochrona zdrowia i edukacja. To państwo, w którym każdy czuje się bezpiecznie. A nie jest ofiarą bicia i wyzwisk ze strony prawicowych radykałów - stwierdził. 13:41 Głos zabiera Adrian Zandberg. 13:40 - Mówicie o przywiązaniu do wartości chrześcijańskich. Musicie pamiętać o dwóch przykazaniach: nie mów fałszywego świadectwa i nie kradnij - zakończył Grzegorz Schetyna. 13:38 Grzegorz Schetyna mówił także, w jaki sposób ugrupowanie, na którego czele stoi będzie działało w nowej kadencji Sejmu. - W tej kadencji będziemy stać na straży praworządności i zdrowego rozsądku. Będziemy nazywać rzeczy po imieniu i pokazywać Waszą politykę. Zwycięstwo opozycji demokratycznej w Senacie to nowa rzeczywistość, z którą musicie się pogodzić. Będzie normalnie - powiedział Grzegorz Schetyna. 13:36 - Państwo nie jest wirtualne. Tu mieszka 38 milionów żywych ludzi. A pan opowiada dyrdymały - kontynuował Schetyna, zwracając się do Mateusza Morawieckiego. 13:35 - Zlikwidowanie limitu 30-krotności składek ZUS, podwyższanie akcyzy. Wyższe podatki to wasz plan na kolejne cztery lata - mówi Schetyna. 13:33 - Milion aut elektrycznych? Został jeden prototyp. Przemysł stoczniowy? Została tylko stępka. Oddłużenie szpitali? 14 miliardów zadłużenia, a może więcej - wymieniał Schetyna. Polityk PO mówi także, że w ostatniej kadencji rządzącym nie udało się spełnić obietnic dotyczących programu Mieszkanie Plus. 13:31 - Mówicie o normalności. A normalność to prawda, uczciwość, rządy prawa i gospodarność. A wy łamiecie te zasady przez cały czas - dodał lider PO. 13:30 - Zgadzam się, że ten rząd będzie rządem kontynuacji. Będzie kontynuował Waszą nieudolność i brudną propagandę - kontynuował Grzegorz Schetyna. 13:29 - Nie wiem do którego expose mam się odnieść. Prezes Kaczyński je poprawił, widocznie nie było powiedziane tak jak chciał - mówił Schetyna. Jarosław Kaczyński opuścił salę. 13:28 Głos zabiera Grzegorz Schetyna. 13:26 - Porozumienie jest możliwe, potrzebny jest tylko patriotyzm i dobra wola - to przesłanie płynące z wystąpienia premiera. (...) Zwracam się do wszystkich na tej sali, żeby poważnie tę ofertę rozpatrzyli - zakończył Jarosław Kaczyński, podsumowując expose Mateusza Morawieckiego. 13:24 Jarosław Kaczyński mówił także o obecności Polski w Unii Europejskiej. - UE jest w kryzysie, z którego musi wyjść wracając przede wszystkim do swoich fundamentów, dbając o przyzwoitość i walcząc z rajami podatkowymi, a także patologiami, które w niej występują - analizował polityk. 13:22 - Normalność to słowo klucz przemówienia premiera. Normalność powinna nam towarzyszyć we wszystkim - powiedział Jarosław Kaczyński. 13:20 Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił także o sytuacji kobiet. Podkreślił, że powinny "uzyskać równość zarobków". 13:19 Jarosław Kaczyński mówił także o "wrogiej socjalizacji". - Tej socjalizacji się trzeba przeciwstawić, bardzo zdecydowanie i całkowicie jednoznacznie - stwierdził. 13:17 - Dane wskazują na wysokie poczucie bezpieczeństwa Polaków. (...) Jeżeli 98 proc. Polaków czuje się dobrze w miejscu zamieszkania, to należy pamiętać także o pozostałych 2 proc. - stwierdził Kaczyński. 13:15 - Państwo ma wiele funkcji, ale generalnie jest organizacją bezpieczeństwa, bardzo szeroko rozumianego bezpieczeństwa - w sferze międzynarodowej, socjalnej, gospodarczej - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości, omawiając przemówienie Mateusza Morawieckiego. 13:12 - Fundamentem, na którym to wszystko musi się opierać jest polska rodzina - rodzina rozumiana tradycyjnie, rodzina, która przybiera formę związku kobiety i mężczyzny. Nie można przyjąć, że marginalne zjawiska mają stanowić normę - przekonywał Jarosław Kaczyński. 13:10 - Zaufanie bierze się, a w każdym razie bardzo często bierze się ze spełnionych obietnic, a PiS swoje obietnice spełniło - powiedział Kaczyński. 13:08 - Jakie są przesłanki, bo o tych przesłankach też była mowa, dla pozytywnej decyzji dotyczącej wzięcia przez Polskę udziału w wielkim wyścigu technologii, zmian gospodarczych, wyścigu, w którym atutami będą talenty i są już talenty, zdolności innowacyjne, przedsiębiorczość i powiązania z gospodarką. Polska jest dzisiaj zarówno pod względem społecznym jak i gospodarczym inna niż 4 lata temu - stwierdził lider PiS. 13:05 - Wysoka Izbo wysłuchaliśmy wystąpienia długiego, pełnego faktów, liczb, lapidarnych sformułowań, różnych wątków, a jednocześnie wystąpienia, które przedstawia spójną koncepcję naszej przyszłości. Przed Polską otworzyło się okno możliwości, uzyskania tego, co naszemu narodowi się należy (...) tzn. państwa dobrobytu. To trzeba wykorzystać - powiedział Jarosław Kaczyński w ramach otwartej debaty. 13:03 Ryszard Terlecki wznowił obrady. Podsumowanie expose szefa rządu:

Prezydent ocenia expose: Podniesienie pojęcia „normalność” na inny poziom funkcjonowania 12:25 Tutaj podsumowanie konferencji prezydenta:

Prezydent ocenia expose: Podniesienie pojęcia „normalność” na inny poziom funkcjonowania 12:00 - Powiem ogólnie tak: niedługie expose, takie, które można było spokojnie przyjąć, nie wierzę, że mogło kogokolwiek zanudzić. Cieszę się, że premier podkreślił też kwestię równości kobiet, równego wynagradzania za tę samą pracę - podsumował prezydent. 11:59 Andrzej Duda podkreślił, że dawanie szansy na rozwój młodym ludziom, wspieranie przedsiębiorczości to również ważne elementy polityki premiera, które będą kontynuowane - jak wynika z expose. https://twitter.com/prezydentpl/status/1196738175244361728?s=20 11:57 Z dziennikarzami spotkał się Andrzej Duda, który skomentował expose Mateusza Morawieckiego. - Cieszę się, że pan premier w tak spójny sposób przedstawił zręby swojej polityki i że ona tak spójnie nawiązuje do tego, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie cztery lata - powiedział prezydent. 11:28 - Jaką Polskę przekażemy naszym następcom? Nadeszła pora rozstrzygnięć. Idziemy ku nowemu i niech Bóg nad naszą drogą czuwa. Dziękuję bardzo - zakończył expose Mateusz Morawiecki. 11:27 - Możemy być najsilniejszym pokoleniem, jakie miała Polska - twierdzi szef rządu. - To ambicja, którą noszą w sobie wszyscy Polacy - dodaje podkreślając potrzebę wytrwałości i wiary w siebie. 11:26 Szef rządu mówi o wierze w "naszą własną drogę oraz polską samodzielność i upór, które dały tylu wielkich odkrywców i naukowców". - Wierzę w polską wyobraźnię i polską wrażliwość - podkreśla Mateusz Morawiecki. 11:25 Premier mówi teraz o współpracy rządu z zewnętrznymi ekspertami, którzy doradzają m.in. w dziedzinie służby zdrowiu. - To parlament nas wszystkich, całego narodu - argumentuje. 11:24 - Polska staje przed ogromną szansą budowy swojej przyszłości. Przyszłości dla siebie i dla innych - mówi premier dodając, że "w dzisiejszym świecie najlepiej radzą sobie wspólnoty, które potrafią wypracować konsensus wokół kluczowych spraw". 11:23 Szef rządu zastanawia się o to, jak Polskę widać z zewnątrz i przypomina, że do naszego kraju przyjeżdża 20 mln turystów rocznie. - Polska to ciekawy i bogaty swą kulturą kraj - przekonuje. Zapowiada także budowę polonijnych szkół letnich dla dzieci migrantów. 11:21 Przypomnienie zapowiedzi inwestycji infrastrukturalnych:

https://twitter.com/PremierRP/status/1196734915808833536?s=20 11:20 - Razem zabiegamy o dobry budżet unijny. Razem zapobiegliśmy ściągnięciu tysięcy uchodźców z Bliskiego Wschodu - mówi Mateusz Morawiecki. 11:19 Mateusz Morawiecki mówi o tym, że PiS chce Unii Europejskiej blisko współpracującej z Wielką Brytanią po brexicie. 11:19 Premier zaznacza, że Europa potrzebuje powrotu do swoich korzeni i wartości. - Na dalekim Wschodzie i bliskim Wschodzie i dla nas najbliższym Wschodzie są międzynarodowi gracze, którzy chętnie skorzystają ze słabości Europy - przekonuje szef rządu. 11:18 Szef rządu mówi obronie sojuszu Europy i Stanów Zjednoczonych. - NATO dba o porządek globalny - twierdzi Mateusz Morawiecki zaznaczając, że Polska musi pozostać ważną częścią zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej. 11:16 Szef rządu mówi o uczciwej konkurencji. - Nie będziemy zgadzać się na dyskryminację polskich przedsiębiorców - zapowiada. - Dominująca pozycja korporacji w niektórych sektorach zakłóca konkurencję - dodaje. 11:15 Mateusz Morawiecki podkreśla, że cała Europa korzysta z doświadczeń Polski w zakresie walki z rajami podatkowymi. 11:14 Premier zapowiada dążenie do sprawiedliwego systemu podatkowego, mówiąc m.in. o tym, że największe i najbogatsze firmy świata muszą płacić podatki tam, gdzie czerpią zyski. 11:14 Premier podkreśla, że nie ma "nic bardziej normalnego" niż walka o własny interes w Unii Europejskiej. - Każdy tak robi, to standard - przekonuje. 11:13 Apel o zmianę konstytucji jest już szeroko komentowany w mediach społecznościowych. Przypominamy słowa premiera:

https://twitter.com/tvp_info/status/1196733021183004673?s=20 11:12 - Za mało wierzymy we wspaniałą przyszłość. Wielkie cywilizacyjne projekty będą tworzyć przyszłość Polski - zaznacza premier. 11:12 Szef rządu mówi teraz o zmianach w budownictwie mieszkaniowym, w tym o programie "Mieszkanie plus". 11:11 - Polacy mają prawo, aby ich dzieci mogły oddychać czystym powietrzem. To dobro publiczne, które nie zna podziałów politycznych - zaznacza Mateusz Morawiecki. 11:11 Kilka zdjęć z Sejmu:

https://twitter.com/KancelariaSejmu/status/1196732239733805057?s=20 11:09 Szef rządu zapowiada powołanie pełnomocnika ds. odnawialnych źródeł energii. - Odpowiedzialnie myśląc o środowisku trzeba walczyć też o to, by plastik nie zalał naszej planety. Wprowadzimy system kaucyjny na butelki plastikowe - mówi premier. 11:07 - Zmieńmy konstytucję RP tak, by zagwarantować środki PPK i indywidualnych kont emerytalnych, zagwarantować ich bezpieczeństwo i ochronę - apeluje premier do wszystkich obecnych na sali posiedzeń. 11:05 Fragment expose:

https://twitter.com/pisorgpl/status/1196730582388158464?s=20 11:05 - Po raz pierwszy w latach III RP więcej było Polaków, którzy mogą jakieś sumy oszczędzić niż tych, którzy nie mogą nic zaoszczędzić - mówi premier bazując na danych GUS, które go "bardzo ucieszyły". 11:03 Mateusz Morawiecki mówi o planach modernizacji i budowy ponad 9 tys. torów kolejowych. Zapowiada budowę nowych peronów i stacji a także rozbudowę połączeń komunikacyjnych. - Dobrobyt zależy także od dobrej infrastruktury - podkreśla. 11:02 Szef rządu zapowiada, że w ciągu najbliższych 4-6 lat miliardy złotych zostaną zainwestowane w największe polskie projekty, w tym w budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego czy przekop Mierzei Wiślanej. 11:01 - Polska wielkich projektów to też normalność. Normalność w przypadku ambitnego państwa i odważnego społeczeństwa - zaznacza Mateusz Morawiecki. 11:00 Szef rządu zaznacza, że wieś jest ogromną wartością dla "polskiej gospodarki, polskiej przyrody, polskiej kultury i polskiego społeczeństwa". 10:59 Mateusz Morawiecki mówi teraz o dopłatach rolników. - Przekonamy Europę do dobrych rozwiązań dla wsi na poziomie europejskim - zapowiada. 10:59 https://twitter.com/PremierRP/status/1196729395827871744?s=20 10:58 Premier zaznacza chęć promowania kreatywności i innowacyjności. Przypomina sukcesy polskich studentów w zakresie programowania. - Wyścig z czasem trwa, więc dostosujemy program nauki do wymagań współczesnych gospodarek - podkreśla. 10:57 Z cyklu zapowiedzi gospodarcze:

https://twitter.com/PiS_Maz/status/1196729233005043713?s=20 10:56 Mateusz Morawiecki zapowiada wprowadzenie tzw. estońskiego CIT, który będzie wsparciem dla reinwestycji zysków. - Będziemy też jednym z najbardziej przyjaznych krajów dla inwestorów zagranicznych - dodaje. 10:55 Słowo "normalność" wielokrotnie pada podczas dzisiejszego expose premiera:

https://twitter.com/PremierRP/status/1196728431842603008?s=20 10:55 Premier podkreśla, że "sercem nowoczesnej gospodarki jest przedsiębiorczość". - Rząd PiS obniża podatki dla przedsiębiorców, wspieramy i będziemy wspierać polskie firmy - zaznacza. 10:54 - Żeby zrealizować wszystkie plany społeczne i rozwojowe, musimy oprzeć się na nowoczesnej gospodarce - twierdzi Mateusz Morawiecki. Dodaje, że w tych planach trzeba oprzeć się na fachowcach. 10:53 - Dokonamy fundamentalnego przeglądu instytucji państwowych, redukcji biurokracji - zapowiada premier i dodaje, że dzięki tym działaniom uda się zaoszczędzić kilka miliardów złotych. 10:53 Krótkie przypomnienie tego, co szef rządu mówił o zmianach w prawie drogowym:

https://twitter.com/PremierRP/status/1196728001372852224?s=20 10:52 Premier mówi także o sporcie, w tym amatorskim. Przypomina, że rząd inwestował w obiekty sportowe i "jest gotowy na jeszcze więcej". 10:52 Mateusz Morawiecki mówi o nowoczesnych placówkach wyposażonych w światowej klasy urządzenia. Dodaje, że rząd wprowadzi modernizację szpitali, w których takich urządzeń jeszcze nie ma. 10:51 - Podnieśliśmy radykalnie nakłady na zdrowie, które wzrosły o ponad 50 proc. - mówi szef rządu. - Przeznaczymy niemal miliard złotych na supernowoczesne centrum onkologii - dodaje. 10:50 Przypomnienie słów premiera:

https://twitter.com/PiS_Maz/status/1196726925701591040?s=20 10:49 Szef rządu mówi teraz o cyfryzacji podkreślając, że udało się ulepszyć informatyzację służby zdrowia. - Każdego dnia wystawiamy około miliona e-recept oraz elektronicznych zwolnień - dodaje podkreślając, że hasłem rządu będzie: "Od Polski papierowej do Polski cyfrowej". 10:48 - Wprowadzimy mechanizmy sprawdzania satysfakcji obywatela z kontaktu z urzędem - zapowiada premier. I dodaje, że to "urzędy są stworzone dla ludzi, a nie ludzie dla urzędów". - Wdrożymy odmiejscowienie usług publicznych - dodaje. 10:47 Premier twierdzi, że "niezawisłość nie oznacza braku odpowiedzialności" - Demokratycznie wybrany parlament ma wpływ na obsadę sądów w każdym kraju - zaznacza Mateusz Morawiecki i dopytuje, czy opozycja w innych krajach chodzi "ze skargami" do innych instytucji. 10:46 Mateusz Morawiecki mówi o budowie państwa przyjaznego dla obywatela. - Lepsze państwo to też lepszy wymiar sprawiedliwości - mówi premier zapowiadając jednocześnie kontynuację reform w tym zakresie. 10:45 - Już dziś zapraszam opozycję, pracowników i przedsiębiorców do wspólnej, merytorycznej pracy. Współpraca ponad podziałami na rzecz wspólnego dobra to też piękny przejaw normalności - twierdzi premier. 10:43 - Inwestujemy w tych, którzy niosą Polskę dalej: w uczniów, nauczycieli, w oświatę - mówi Mateusz Morawiecki. Dodaje, że rząd PiS zwiększył subwencję oświatową. 10:42 Podsumowanie zapowiedzi działań gospodarczych, o których mówił szef rządu:

https://twitter.com/PremierRP/status/1196725259799531526?s=20 10:42 - Nikt nie może zmuszać drukarza, aby ten drukował plakaty, które godzą w jego wartości - twierdzi premier zaznaczając zarazem, że jesteśmy "narodem tolerancji", ale przede wszystkim "wolności". 10:41 Tak to wygląda z punktu widzenia Krzysztofa Śmiszka:

https://twitter.com/K_Smiszek/status/1196724899227865090?s=20 10:40 Mateusz Morawiecki mówi teraz o wypadkach powodowanych przez nietrzeźwych kierowców. - Lepiej jest zapobiegać niż karach - mówi szef rządu zaznaczając wzmocnienie profilaktyki osób cierpiących na alkoholizm i podkreślając, że pijani kierowcy będą surowiej karani. 10:38 Premier mówi teraz o bezpieczeństwie na drogach. Zapowiada utworzenie programu bezpiecznej infrastruktury drogowej. - Nie może być dłużej tak, że przejście dla pieszych jest najbardziej niebezpiecznym na drogach - mówi szef rządu i zapowiada wprowadzenie pierwszeństwa dla pieszych nawet, jeśli dopiero zbliżają się do przejścia. 10:36 Szef rządu mówi o tym, że ci, którzy chcą wprowadzić w szkołach "ideologiczne podręczniki", chce podłożyć pod Polskę "ładunek wybuchowy" i wywołać "wojnę kulturową" 10:35 - Dzieci są nietykalne. Kto podniesie na nie rękę, tę "ideologiczną rękę", ten podnosi rękę na całą wspólnotę - mówi Mateusz Morawiecki. 10:34 - Mama po urlopie macierzyńskim musi mieć większą łatwość w powrocie na rynek pracy. Nasze działania będą temu służyć - zaznacza szef rządu. 10:33 Przypomnienie słów o migracji:

https://twitter.com/PremierRP/status/1196722911731703808?s=20 10:32 - Wzmacniamy rodzinę i doceniamy pracę kobiet - podkreśla premier. Dodaje, że zróżnicowanie płac kobiet i mężczyzn jest w Polsce inne, niż w innych krajach europejskich. 10:31 Mateusz Morawiecki podkreśla wiarę w to, że "przyszłość naszych dzieci powinna być budowana na stabilnym fundamencie rodziny". 10:31 Premier mówi o zmianach dla małych i średnich polskich firm. - Nie zapominamy o emerytach, seniorach, o niepełnosprawnych. Będziemy kontynuować wypłatę 13. emerytury - mówi. I dodaje, że rząd rozbudowuje domy seniora. 10:30 Mateusz Morawiecki będzie mówił teraz o polskich rodzinach i demografii. - Wszystkie nasze żelazne zobowiązania wypełniamy, a rozkład jazdy mamy rozpisany. Zaczniemy od zmian dla polskich przedsiębiorców - podkreśla. 10:29 Premier zaznacza, że Rzeczpospolita jest "dobrem wspólnym wszystkich obywateli", a program PiS opiera się na wolności, demokracji i poszanowaniu własności. - My wierzymy w tej wartości - dodaje. 10:28 - Chcemy awansu całej polskiej wspólnoty. Nie chcemy być biednym krajem bogatych ludzi ani bogatym krajem biednych ludzi. Chcemy być bogatą wspólnotą - mówi szef rządu. 10:28 W mediach społecznościowych pojawiają się kolejne komentarze posłów opozycji:

https://twitter.com/pomaska/status/1196721175751254016?s=20 10:27 Mateusz Morawiecki przypomina o zainaugurowaniu ruchu bezwizowego do Stanów Zjednoczonych. - To jest normalność, która wreszcie do nas wróciła - podkreśla. 10:26 https://twitter.com/PremierRP/status/1196721359818297344?s=20 10:26 Szef rządu zapowiada wprowadzenie "wielkiej strategii demograficznej" oraz strategii powrotu do ojczyzny. Ma na myśli nie tylko migrantów zarobkowych, ale również tych Polaków, którzy mieszkają na wschodzie Europy. 10:25 - Rok 2018 był pierwszym rokiem, w którym nastąpiło znaczące zmniejszanie rodaków na emigracji. Polacy w końcu walizki rozpakowują, a nie pakują - zaznacza Mateusz Morawiecki. 10:25 Premier mówi teraz o ruchach migracyjnych polegających na wyjazdach mieszkańców Europy Środkowej do krajów Europy Zachodniej. 10:24 Szef rządu zaznacza, że niemiecka prasa zwraca uwagę na "polski cud gospodarczy". 10:23 Mateusz Morawiecki mówi o inwestowaniu w drogi lokalne i krajowe, rozwijaniu sportu, wspieraniu rodzin oraz walce o czyste powietrze. Dodaje, że te działania sprawiają, że w Polsce można czuć się "normalnie, bezpiecznie, jak u siebie w domu". 10:22 Expose śledzi także była premier:

https://twitter.com/BeataSzydlo/status/1196719691609378816?s=20 10:22 Premier mówi o tym, że w Polsce spadł poziom biedy. - Wielu z nas ma w swojej biografii "Solidarność". Ale dla nas solidarność to nie historia, a kamień węgielny naszej polityki - podkreśla szef rządu. 10:21 Politycy opozycji na bieżąco komentują expose premiera:

https://twitter.com/MKierwinski/status/1196719130247880704?s=20 10:20 - Naszym głównym celem jest zbudowanie Polski jako najlepszego miejsca do życia w Europie. To marzenie milionów Polaków - mówi Mateusz Morawiecki. 10:20 Szef rządu mówi o globalnej niesprawiedliwości przejawiającej się we wzroście nierówności, powstawaniu raju podatkowych czy o praniu brudnych pieniędzy. - To zwiastuny przyszłości, której nie chcemy - zaznacza. 10:19 - Potrzebujemy odważnej Polski i odważnej wizji Polski. Musimy dalej pracować na naszą pozycję w sieci nowoczesnych gospodarek - podkreśla szef rządu. Zdaniem Mateusza Morawieckiego, Polska powinna "wystrzegać się pułapek". https://twitter.com/PremierRP/status/1196719184266305536?s=20 10:18 - Czy działaliśmy w interesie możliwie całego społeczeństwo? Czy polskie społeczeństwo było podmiotem czy przedmiotem transformacji? - rozważa premier dodając, że PiS po raz drugi wygrał wybory, ponieważ znajduje inne, niż do tej pory, odpowiedzi na wspomniane pytania. 10:17 Premier mówi teraz o tym, co udało się zrobić przez ostatnie 30 lat. Dziękuje wszystkim ministrom i premierom, którzy w tym czasie pracowali na rzecz kraju. 10:17 Mateusz Morawiecki mówi o wyzwaniach, jakie stały przed Polską przez ostatnie 300 kraju. - Niewiele jest narodów, które miały drogę do nowoczesności tak trudną jak my - dodaje. 10:16 Premier mówi, że "w obliczu globalnych wyzwań" liczy na współpracę wszystkich opcji politycznych. Taka kooperacja ma się odbywać "w imię normalności". - Nasz cel to państwo dobrobytu - dodaje. 10:15 - Jakie będzie miejsce Polski w świecie, który właśnie przechodzi czwartą rewolucję przemysłową? Czy produkty i rozwiązania "made in Poland" dotrą do każdego zakątku globu? - rozważa Mateusz Morawiecki i dodaje, że polityka jest "obietnicą lepszej przyszłości". 10:14 Szef rządu mówi o "silnym i demokratycznym" mandacie przyznanym PiS przez wyborców. - Dziękuję za zaufanie, a Wysoką Izbę proszę o wotum zaufania dla naszego rządu - dodaje. 10:14 - Polacy powierzyli PiS zadanie budowy polskiego państwa dobrobytu. Państwa bezpiecznego i nowoczesnego - mówi Mateusz Morawiecki. 10:13 Mateusz Morawiecki rozpoczyna swoje expose. 10:12 Jest coraz ciekawiej, interweniuje Janusz Korwin-Mikke. Braun powoli schodzi z mównicy. 10:12 Tak to obecnie wygląda:

https://twitter.com/KubaOworuszko/status/1196717711369424896?s=20 10:11 Poseł Konfederacji nie chce wpuścić szefa rządu na mównicę twierdząc, że chce wystąpić z wnioskiem formalnym. Interweniuje Marek Suski. 10:10 Premier wychodzi, by wygłosić przemówienie, ale jego miejsce tymczasowo zajmuje Grzegorz Braun. 10:07 Elżbieta Witek prosi już o zajmowanie miejsc. Marszałek Sejmu przywitała prezydenta Andrzeja Dudę, marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego. 10:02 Szef rządu jest już na miejscu:

https://twitter.com/JacekGadek/status/1196711419913347072?s=20 10:00 Sejmowa sala posiedzeń powoli się zapełnia. 09:54 Tymczasem opozycja zapowiada sprawdzanie na bieżąco tego, co mówi szef rządu:

https://twitter.com/Gosc_RadiaZET/status/1196687003330449410?s=20 09:10 O expose przypomina Kancelaria Premiera:

https://twitter.com/PremierRP/status/1196397886268940289?s=20 08:55 Przypominamy, co czeka nas dzisiaj w Sejmie:

Nie tylko exposé premiera Morawieckiego. Sejm o 30-krotności ZUS i wzroście akcyzy

Jak podaje Kancelaria Sejmu, po expose izba niższa przeprowadzi tzw. debatę średnią, trwającą cztery godziny, w ramach której: Prawu i Sprawiedliwości przysługuje 117 minut wystąpienia, Koalicji Obywatelskiej – 68 minut, Lewicy – 28, Koalicji Polskiej-Polskiemu Stronnictwu Ludowemu-Kukiz’15 – 18 minut, a Konfederacji – 9 minut. Zgodnie z art. 112 Regulaminu Sejmu w debacie, poza kolejnością posłów zapisanych do udziału w dyskusji, Marszałek Sejmu może udzielić głosu wyłącznie Premierowi. Posłowie będą mogli także kierować pytania do premiera Mateusza Morawieckiego, po których głos będzie mógł zabrać wyłącznie premier (art. 112 Regulaminu Sejmu).

Kontrowersyjne projekty

Ale to nie koniec ważnych wydarzeń politycznych tego dnia. Sejm zajmie się też pierwszymi projektami ustaw w tej kadencji dotyczącymi zniesienia limitu 30-krotności przy składkach ZUS, wzrostu akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe oraz zmian w ustawie o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Właściwie przy każdym z nich należy spodziewać się emocji. Ciekawe będzie głosowanie dotyczące ZUS, bowiem koalicjant Prawa i Sprawiedliwości ze Zjednoczonej Prawicy – Porozumienie Jarosława Gowina, zapowiadało, że nie poprze tego projektu. Języczkiem u wagi w tej sytuacji może okazać się Lewica. Ponadto posłowie wybiorą skład Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Kolejny dzień 1. posiedzenia Sejmu zaplanowano w czwartek.

Czytaj także:

Expose Mateusza Morawieckiego. Przedstawiamy najważniejsze punkty