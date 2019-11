Komentatorzy chwalą wystąpienie Zandberga w Sejmie. „Najlepsze w tej kadencji”

Czytaj także:

Mateusz Morawiecki mówił w swoim expose o „państwie dobrobytu”, do czego podczas swojego wystąpienia nawiązał Adrian Zandberg. – Państwo dobrobytu to tanie mieszkania na wynajem, to dobrze dofinansowane szpitale, bezpłatna ochrona zdrowia i edukacja. To państwo, w którym każdy czuje się bezpiecznie. A nie jest ofiarą bicia i wyzwisk ze strony prawicowych radykałów – stwierdził poseł. Dodał, że pod rządami ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego „nadal kwitną śmieciówki, nadal jest łamane na masową skalę prawo pracy” .

„Będziecie tańczyć, jak episkopat wam zagra”

Zandberg nawiązał także do polityki mieszkaniowej. – Mydliliście oczy, że da się budować mieszkania bez pieniędzy z budżetu państwa. Zamiast powołać publiczny podmiot odpowiedzialny za budowę mieszkań, opowiadaliście bajki, że problem mieszkaniowy rozwiążą prywatni deweloperzy – przekonywał polityk. Dodał, że PiS nie dotrzymał słowa, jeśli chodzi o reprywatyzacji. Polityk Razem przypomniał obietnicę złożoną lekarzom-rezydentom o podniesieniu wydatków do 6 proc. PKB. – Uwierzyli wam i przerwali protest. I co się okazało? Oszukaliście ich – stwierdził. – System kształcenia młodych lekarzy leży. Dramatycznie brakuje pielęgniarek – dodał.

Zandberg mówił również o tym, że rządzący widzą w Europie „wrogów”, a Lewica przyjaciół. Apelował o unowocześnienie gospodarki tak, by nie niszczyć środowiska. Nie zabrakło także nawiązań do kwestii ideologicznych. – Wiemy, że w tej kadencji będziecie tańczyć, jak episkopat wam zagra. Słychać już, że chcecie zabronić przerywania ciąży w przypadku gwałtów. Lewica na to nie pozwoli, bo Lewica od zawsze stoi i stać będzie po stronie praw kobiet – deklarował poseł. Po jego wystąpieniu w mediach społecznościowych pojawiły się komentarze dziennikarzy.

