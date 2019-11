Wpadka podczas losowania Lotto. Maszyna losująca odmówiła współpracy

Do awarii doszło podczas losowania Ekstra Pensji we wtorek 19 listopada. Maszyna losująca nie wyrzuciła ostatniej kulki z numerkiem. Zgodnie z regulaminem oznaczało to konieczność unieważnienia losowania i przeprowadzenia go ponownie. W trakcie transmisji na żywo prowadząca przeprosiła za usterkę. Zapewniła, że losowanie zostanie ono przeprowadzone powtórnie przy obecności członków Komisji Kontroli Gier i Zakładów tuż po zakończeniu transmisji.

Finalnie w losowaniu padły następujące numery:



pięć liczb ze zbioru 35 liczb: 3, 4, 8, 9, 22

jedna liczba ze zbioru czterech liczb: 2

Mimo wpadki losowanie okazało się szczęśliwe - 5000 zł co miesiąc przez 20 lat otrzymywać będzie osoba, która zagrała w punkcie LOTTO na Osiedlu Kopernika 2/1 w Sulęcinie w województwie lubuskim.

Jak grać w Ekstra Pensję?

Pojedynczy zakład kosztuje 5 zł. Grasz o 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Aby zwiększyć szanse na wygraną, można zagrać w Ekstra Pensję z Ekstra Premią. Liczby z zakładu Ekstra Pensji wezmą udział w dodatkowym losowaniu, w którym grasz o 100 000 zł wypłacane od razu. Dodatkowa szansa kosztuje złotówkę. Wybrane liczby skreśl samodzielnie na blankiecie lub zagraj na chybił trafił. Grając blankietem, możesz skreślić 5 z 35 liczb oraz nawet wszystkie 4 liczby z 4. Taki sposób gry zwiększa szansę na główną wygraną. Skreślone w ten sposób liczby utworzą 4 zakłady. Grając z Ekstra Premią, uzyskujesz 8 zakładów – 4 Ekstra Pensji i 4 Ekstra Premii z tym samym zestawem 5 liczb z 35, ale różnymi liczbami z puli czterech. Losowania Ekstra Pensji i Ekstra Premii odbywają się codziennie o godz. 21.40 i są transmitowane w TVP Info i na www.lotto.pl.

