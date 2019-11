Wrocław. Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa złapany z kokainą

Z ustaleń dziennikarzy „Gazety Wrocławskiej” wynika, że funkcjonariusze policji zauważyli w bramie kamienicy przy ul. Ruskiej młodego mężczyznę, który miał przygotowywać się do zażycia porcji narkotyku. Gdy dostrzegł zbliżający się w jego kierunku patrol policji wyrzucił telefon, na którym wcześniej rozsypał narkotyk. Policjanci zatrzymali mężczyznę. Znaleźli przy nim kilka porcji narkotyku. Z wstępnych ustaleń wynika, że była to kokaina – aby to potwierdzić – biały proszek skierowano do ekspertyzy fizykochemicznej. Jak się okazało, zatrzymany Łukasz Ł. to funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa.

Dziennikarze „Gazety Wrocławskiej” skontaktowali się z rzecznikiem prasowym SOP. – Policja i prokuratura prowadzą czynności procesowe w przedmiotowej sprawie. Decyzją Komendanta SOP funkcjonariusz został zawieszony w czynnościach służbowych oraz zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne – przekazał podpułkownik Bogusław Piórkowski. Z nieoficjalnych ustaleń, na które powołuje się „Gazeta Wrocławska”, wynika, że Łukasz Ł. nie ochraniał „żadnego ważnego polskiego polityka”.

