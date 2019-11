Jakub Stelina kandydatem PiS do TK. RMF: Wywołał zamieszanie podczas głosowania w KRS

Jak informuje RMF 24, prof. Stelina, który po godzinie 13.00 został formalnie zgłoszony jako kandydat do TK, o 13:30 miał być oceniany przez Krajową Radę Sądownictwa jako kandydat na sędziego Izby Pracy Sądu Najwyższego. Dziennikarze wspomnianego źródła dodają, powołując się na spostrzeżenia obserwatorów posiedzenia Rady, że po przegłosowaniu kandydatur do Izby Karnej, prowadzący obrady Leszek Mazur wyłączył mikrofon, odebrał jakąś wiadomość i „próbował gdzieś dzwonić”. Po krótkiej przerwie, rada miała przejść do dalszego głosowania nad kandydaturami do Sądu Najwyższego. Jednak nie zostały poddane pod głosowanie propozycje na nowych członków Izby Pracy, na które to stanowisko kandydował prof. Stelina, ale do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

Tuż przed 18.00 Polskie Radio poinformowało, że sejmowa komisja sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Jakuba Steliny na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dzień wcześniej pozytywnie zaopiniowane zostały kandydatury Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza.

Kandydaci PiS do TK

Przypomnijmy – początkowo Ryszard Terlecki zapowiadał, że kandydatami PiS do TK będą: Elżbieta Chojna-Duch, Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz. Po pewnym czasie Chojnę-Duch zastąpiono Robertem Jastrzębskim. W środę 20 listopada Andrzej Grzegrzółka poinformował, że kilkudziesięciu posłów wycofało swoje poparcie dla kandydatury Roberta Jastrzębskiego na sędziego TK. Jak się okazuje, jego miejsce jako kandydata do TK zajął Jakub Stelina.

