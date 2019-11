Toruń. Muzułmańscy studenci chcą zmiany planu zajęć. Domagają się przerw na modlitwę

Obecnie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu studiuje 140 muzułmanów – najwięcej pochodzi z Turcji. Zgodnie z zasadami islamu, salat, czyli muzułmańska rytualna modlitwa, jest odmawiana 5 razy dziennie: przed wschodem słońca, w południe, po południu, po zachodzie słońca i w pierwszej połowie nocy. W związku z tym, studenci zgłosili wniosek do władz uczelni o zmiany w rozkładzie zajęć i dostosowanie ich do terminarza modlitw. Prośba została zgłoszona do opiekuna roku, który przedstawił sytuację pani prodziekan Wydziału Humanistycznego.

Postulat studentów ma jednak małe szanse na realizację. Dr Ewa Walusiak-Bednarek z zespołu prasowego UMK powiedziała w rozmowie z TVP Info, że w tej chwili nie ma możliwości wprowadzenia przerw na modlitwę, ponieważ utrudniałoby to pracę uczelni. – Była to prośba ustna, więc na razie sprawa nie ma charakteru formalnego. Możliwe jest natomiast wygospodarowanie miejsca na modlitwę, ale raczej byłoby to miejsce o charakterze ekumenicznym, dla różnych wyznań – powiedziała „Gazecie Pomorskiej” dr Walusiak-Bednarek.

