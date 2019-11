Gwiazda „Idola" chorowała na raka. Opublikowała przejmujące zdjęcia

„Dokładnie rok temu straciłam swój atrybut kobiecości... Straciłam? Czyżby?” – napisała Marta Smuk na Facebooku. W dalszej części postu opublikowanego w ubiegłym tygodniu podkreśliła, że „solidaryzuje się dziś z wszystkimi kobietami, które przeżywają to, co rok temu przeżywała”. „A dla siebie i dla Was pozbyłam się przed chwilą jeszcze jednego atrybutu... Kobiecość ma się w sercu i w głowie – nie na! Bądźcie silne” – napisała Marta Smuk. Do postu dołączyła kilka fotografii. Pozuje na nich w krótko obciętych włosach i z zaciśniętą pięścią.

Kilka miesięcy wcześniej – w lipcu 2019 roku – Marta Snuk poinformowała, że zakończyła leczenie chemioterapią. „To był jeden z najtrudniejszych a zarazem najpiękniejszych lat w moim życiu. To czego doświadczyłam, to co zrozumiałam i to, czego dowiedziałam się o sobie nikt mi nie zabierze!” – napisała. „Nigdy nie powiem, że jestem zdrowa,bo nowotwór to choroba przewlekła ale jestem bezpieczna i to poczucie daje mi spokój i szczęście!” – dodała.

Marta Smuk w 2002 roku wystąpiła w talent show Polsatu „Idol”. Jak informuje Radio Zet, zajęła czwarte miejsce, a wykonaniem utworu „Georgia” zapewniła sobie przychylność jury i rosnącego grona fanów.

