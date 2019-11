Wałbrzych. Pijany 31-latek ukradł gadżety erotyczne. Zaskakujące, w jaki sposób się tłumaczył

Do włamania i kradzieży doszło w nocy z 17 na 18 listopada 2019 roku na terenie jednego z wałbrzyskich targowisk handlowych. Jak wynikało ze zgłoszenia, które otrzymali funkcjonariusze, z kasy skradziono 900 zł, a z półek sklepowych zniknęły akcesoria erotyczne, których wartość to ponad 1000 zł.

Wizerunek sprawcy został uchwycony przez sklepowy monitoring. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego wałbrzyskiej komendy po obejrzeniu zarejestrowanego materiału, bazując na zgromadzonych informacjach ustalili, że prawdopodobnym sprawcą kradzieży jest 31-letni wałbrzyszanin. Mężczyzna został zatrzymany. Przyznał się do włamania i kradzieży. Policjantom tłumaczył, że był pijany. Dodawał, że „tak naprawdę to nie wie, po co zabrał towar oferowany przez sklep”. Wszystkie skradzione akcesoria ukrył w lesie.

O dalszych losach 31-latka zadecyduje sąd. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.

