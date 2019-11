Krystyna Pawłowicz pokazała swoje zdjęcie sprzed lat. „To tyle w sprawie tego fejku”

W mediach społecznościowych krąży zdjęcie, na którym zdaniem jednego z internautów znajduje się Krystyna Pawłowicz. Osoba, która je udostępniła wskazała nawet okoliczności, w których fotografia miała zostać wykonana. „Wrzucam wam zdjęcie Pani Krystyny z czasów polowych imprez studenckich wydziału prawa UW w czasach PRL” – czytamy. Zdjęcie zostało podane dalej przez kilkuset użytkowników.

Do zaistniałej sytuacji postanowiła odnieść się Pawłowicz. „To nie jestem ja” – napisała na Twitterze. W dalszej części wpisu argumentowała, dlaczego nie może znajdować się na zdjęciu. „Nigdy na takich spędach nie bywałam, a głównie na stadionach sportowych. Nigdy nie paliłam papierosów, okulary noszę dopiero od kilkunastu lat. Ten wyzywający styl też nie mój. Włosy też mi się nie falowały.A. J. Hendrixa i Janis Joplin słuchałam. I rysowałam. I zbierałam znaczki” – napisała Pawłowicz. Po kilkudziesięciu minutach do rozmowy włączył się kolejny internauta. „Tutaj na zdjęciu to chyba prawdziwa Pani Krystyna Pawłowicz, kilka lat młodsza” – napisał. Do postu dołączył fotografię. „Tu mam chyba 17 lat. Zdjęcie sprzed 50 lat” – odpowiedziała Pawłowicz.

„To tyle w sprawie tego fejku”

Była posłanka PiS po raz kolejny odniosła się do krążącego w mediach społecznościowych zdjęcia, publikując dwie fotografie. „Po lewej stronie – ja w wieku 48 lat. Po prawej stronie, jakaś dziewczyna, pewnie około 20 lat, której zdjęcie rozsyła się na TT jako rzekomo moje. To tyle w sprawie tego fejku” – napisała Pawłowicz, a jej wpis już po 30 minutach doczekał się ponad 250 polubień.

