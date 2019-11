Podkarpacie. 17-letni Sebastian zabił znajomego siekierą. Pomagała mu nastoletnia Dżesika

W kwietniu 2019 roku w Słonnem koło Dubiecka na Podkarpaciu doszło do tragicznego zdarzenia. W trakcie imprezy zorganizowanej w domu konkubenta 17-letniej Dżesiki P., 38-letni Wojciech P. miał zaczepiać nastolatkę. Jego zachowanie zdenerwowało kolegę dziewczyny - 17-letniego Sebastiana K. Między mężczyznami wywołała się bójka. Z ustaleń śledczych wynika, że 17-latka miała zejść do piwnicy po siekierę i namówić swojego rówieśnika do morderstwa. Nastolatek miał zranić Wojciecha P. co najmniej 15 razy. Mężczyzna miał liczne rany cięte szyi, głowy, pleców i klatki piersiowej. Po wszystkim ciało 38-latka zostało wyrzucone do rowu w pobliżu jego domu.

Prokuratura Okręgowa w Przemyślu postawiła 17-latkowi zarzut zabójstwa. Jego koleżance śledczy zarzucają nakłaniania nastolatka do odebrania życia Wojciechowi P. Oboje przebywają obecnie w areszcie. Podczas składania zeznań przyznali się do winy. Śledczy złożyli wniosek o skierowanie Sebastiana K. na obserwację psychiatryczną w warunkach zamkniętych. Dżesice i Sebastianowi grozi maksymalnie kara 25 lat pozbawienia wolności.

