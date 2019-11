„Rp”: Małżeństwo byłych esbeków po dezubekizacji popełniło samobójstwo

Józefa R. była sekretarką w wydziale polityczno-wychowawczym WUSW we Włocławku, zakwalifikowanym do SB, a od 1990 r. pracowała w wydziale dochodzeniowo-śledczym komendy miejskiej we Włocławku. Jej mąż Wiesław R. od 1977 r. pracował w wydziale ds. gospodarczych SB. Kobieta twierdzi, że sprawa zabójstwa ks. Popiełuszki zbulwersowała go do tego stopnia, że złożył wniosek o przeniesienie i trafił do wydziału paszportów. Choć weryfikację przeprowadzoną w 1990 roku przeszedł pomyślnie, odszedł ze służby.

Po wejściu w życie ustawy dezubekizacyjnej w 2017 roku, emerytura Józefy R. została obniżona do 800 zł. - Dostałam zawału mózgu, przestaliśmy płacić czynsz, ponieważ brakowało nam pieniędzy na opłaty, lekarstwa, jedzenie. Męża emerytura wynosiła niecałe 1500 zł netto, bo nasze świadczenia zajął komornik. Mieliśmy także inne kredyty, które spłacaliśmy do 5 października 2017 r. - opowiadała kobieta.

Małżeństwo miało spore problemy finansowe. Jak podaje Rzeczpospolita, para nie miała dzieci, a nie chciała swoimi problemami obarczać dalszej rodziny. - Nie widzieliśmy ratunku. Po długich rozmowach podjęliśmy wspólną decyzję o popełnieniu samobójstwa. Mężowi się udało, mnie niestety nie. Zaaplikowałam sobie 200 jednostek insuliny, po czym zapadłam w sen. Wybudził mnie pies - opowiadała kobieta.

Józefa R. od 21 października – po próbie samobójczej – przebywa w szpitalu psychiatrycznym w Lipnie.