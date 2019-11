Marcin Horała pełnomocnikiem rządu ds. CPK. „Będę buldożerkiem politycznym”

KPRM poinformowała, że Marcin Horała został pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego – węzła mającego zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. „Dołożę wszelkich starań dla sprawnej realizacji projektu kluczowego dla przyszłości Polski” – podkreślił polityk PiS.

W rozmowie z Polsat News Horała podkreślił, że będzie konkurs na szefa Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale nie wyobraża sobie lepszego eksperta na tym stanowisku niż Mikołaj Wild. – To będzie taka nóżka projektowo-biznesowa, a ja będę tym buldożerkiem politycznym, który będzie różne instytucje rządowe i nie tylko rządowe spinał – powiedział pełnomocnik rządu ds. budowy CPK.

Pytany o to, czy interesuje się lotnictwem, polityk PiS odparł, że nieszczególnie bardziej niż innymi obszarami sfery publicznej. – Interesuję się polityką, Polską, a CPK to szczególnie ważny projekt dla Polski. Zanim zostałem posłem, to prawie całe życie przepracowałem w transporcie i logistyce – zaznaczył.

Centralny Port Komunikacyjny – największa inwestycja infrastrukturalna

Zgodnie z rządową koncepcją CPK, otwarcie lotniska powinno nastąpić zimą 2027 roku. Według analiz ministra budowa CPK ma przynieść wzrost PKB Polski o od 4 do 7 proc. i ma to być najważniejsza polska inwestycja infrastrukturalna, która zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Jedną z pierwszych tras, które powstaną, będzie zupełnie nowe połączenie między Warszawą a Łodzią, które przebiegać będzie przez CPK. Projekt zakłada również intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju.

